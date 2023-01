Briljant voor Godelieve Engels en Willy Bonny

Godelieve Engels en Willy Bonny, uit de Mandellaan, vierden hun briljanten huwelijksjubileum. Ze stapten in het huwelijksbootje op 28 december 1957.

Willy Bonny (87) groeide op in Izegem en ging na zijn schoolperiode werken in de schoenfabriek Driegelinck. Godelieve Engels (85) zag het levenslicht in Roeselare en liep er ook school. Ook zij werkte een tijd in een schoenfabriek in Izegem, daarna nog bijna een kwarteeuw in de MBLE in Beveren.

“We leerden elkaar kennen tijdens één van de vele dansavonden in ‘t Oud Stadhuis bij Georges Vanhevel in Rumbeke”, verklapt Willy. “We hebben er beide ook vele jaren, na onze uren, in de keuken en zaal meegewerkt. Na een vrijage van vijf jaar trouwden we op 28 december 1957.” Het jonge paar trok eerst in bij de ouders van Godelieve in de Vijfwegenstraat. Later verhuisden ze naar de Oekensestraat in Rumbeke om uiteindelijk een nieuwe woning te bouwen in de Jozef Delbaerestraat. Jaren later verhuisden ze naar de Meersbloemstraat in Beveren en nu wonen ze reeds elf jaar in een appartement langs de Mandellaan.

“We kregen in onze eerste jaren veel tegenslag te verwerken”, zucht Willy. “Ik werd vijf maand vóór ons huwelijk het slachtoffer van een zwaar ongeval met mijn brommer. Daardoor was ik regelmatig werkonbekwaam. Tot overmaat van ramp kreeg Godelieve tuberculose. Op 32-jarige leeftijd onderging ik een rugoperatie, wat alweer een flinke tegenslag betekende. Maar we sloegen er ons door, we hadden geen andere keuze.”

Francky, Kathleen en Conny zijn hun drie kinderen. Die zorgden voor dertien kleinkinderen (één stierf aan 7 maanden aan wiegendood) en zes achterkleinkinderen. Op zijn vijftigste startte Willy samen met zijn zoon de bvba Bonny Francky in de Populierstraat, een firma gespecialiseerd in schoorsteenvegen, ruimdienst en ontstopping. Willy werkte tot zijn 75ste mee in de zaak van zijn zoon.

Dansen grote passie

Toch vonden de jubilarissen nog samen de tijd voor hun grote passie: de dansnamiddagen van Johny Clarysse. “We waren vele jaren lid van de fanclub van Bandit, nu volgen we Danny en Marleen in Eernegem”, aldus Godelieve. Sinds een kleine vier jaar gaat stappen voor Godelieve moeilijk en is gaan dansen nu een mooie herinnering. Willy vult zijn dagen met kunstschilderen en creatief bezig zijn op de computer. Godelieve geniet van haar dagelijkse krant en de boekskes.

“In de afgelopen 65 jaar huwelijk hebben we vele tegenslagen gekend, maar met de hulp van onze kinderen en externe hulp – waar we bijzonder dankbaar voor zijn – trekken we ons plan. We maken er samen het beste van”, besluiten Godelieve en Willy. (AD)