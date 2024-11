Huisje van Majutte nog altijd te koop: “Wie zorgt straks voor het oudste vissershuisje van Belgische kust?”

Het oudste vissershuisje van de Belgische kust staat na dik twee jaar nog altijd te koop. Peter Gadeyne (60) blijft er met evenveel passie zijn gasten ontvangen, maar het pensioen lonkt en een waardige opvolger heeft hij vooralsnog niet gevonden. Daarom doet hij nu een ultieme oproep. “Wie wil zich straks over ons huisje ontfermen?”

Op Google telt het huisje van Pé Majutte meer dan duizend reviews, met daarbij een gemiddelde score van 4,7 op 5. Peter en zijn vrouw Lena zwaaien er de plak sinds 2015 en zetten het de afgelopen jaren meer dan ooit op de (wereld)kaart. “Deze week alleen al mochten we toeristen uit Zuid-Afrika, Zweden en Canada verwelkomen, en ook de cruisetoeristen blijven vlotjes de weg naar ons huisje vinden”, zegt Peter, die destijds uit de onderwijswereld kwam. “Ik had een zware burn-out achter de rug en wou iets anders doen met mijn talenten. Toen is het huisje per toeval op ons pad gekomen. Iedereen verklaarde ons gek, behalve onze kinderen: die vonden het een superidee. Maar hoe dan ook, nooit hadden we gedacht dat het zulke dimensies zou aannemen. Zowat de halve wereld kwam hier de afgelopen tien jaar over de vloer.”

Hele gezin

Het hele gezin zette van meet af aan mee de schouders onder het project. “Bram had het lumineuze idee om de muisjes te verstoppen, Bert ontwikkelde de zelfgemaakte lift waarmee de dranken omhoog getrokken worden, Thomas zorgde voor de gevarieerde muzikale invulling en Silke kon als talenknobbel meerdere nationaliteiten bekoren met haar uitleg”, zegt Peter, die samen met zijn vrouw Lena de ontvangst verzorgt. Blankenbergse dialectwoorden leren terwijl de kinderen muisjes zoeken: het kan alleen hier. “Toeristen smullen daarvan”, glimlacht Peter. “Onlangs nog kreeg ik een mooi compliment van een klant: Huisje van Majutte is geen café, ‘t is een belevenis. Zo vragen we dat onze gasten boven een zuidwestertje opzetten om de lift met hun bestelling op te hijsen. Dat haalt het kind in ze naar boven, hoe gereserveerd ze bij het binnenkomen ook mogen zijn. In al die jaren heb ik hier trouwens niet één klant misnoegd weer buiten zien gaan.”

Anekdotes

Een van de meest verkochte drankjes in het huisje is de Poester Eugenietje Cadet – koffie met een flinke scheut brandewijn. Het drankje is opgedragen aan de gelijknamige vissersreuzin waar Peter peter van is. “Maar ook ons Stientje Kervel-likeur en de Kokketeute gaan vlotjes over de toonbank”, zegt hij. Het leuke aan het huisje is ook, dat het de sociale drempels lijkt weg te halen. “Iedereen praat hier met iedereen, en zo leer ik zelf nog altijd veel bij van mijn gasten. Duizend-en-één anekdotes heb ik al gehoord.” Op de radio speelt ondertussen De jodelende fluiter van Bobbejaan Schoepen. “Vorige week hadden we een groep ouderen op bezoek in het kader van een reminiscentieproject. De meest voorkomende herkenning komt met de wasstamper, de strijkijzers en onze fameuze snelzeiker. Maar eigenlijk is het vooral de omgeving die voor veel grootouders herkenbaar is. De kachel, de schouw, dat typische broodmes waar eerst een kruis over werd gemaakt en waarmee dan tegen moeders borst het brood werd versneden…” Maar ondertussen lonkt Peters pensioen. Op 29 juni zal hij de deur voor de allerlaatste keer achter zich dichttrekken. “Dan zitten we hier op de kop tien jaar”, zegt Peter. Intussen kreeg hij al een tiental gegadigden over de vloer in verband met de overname. “Wat Blankenbergenaars, en ook een handjevol mensen uit het binnenland. Zo was er die kunstenaar, die hier een mooi galerijtje in zag, en kwam er zelfs interesse van een brouwerij. En verder vooral horecaondernemers, maar geen van hen hapte uiteindelijk toe.” Peters stijl is dan ook onnavolgbaar. “Maar de uitbating hoeft helemaal niet in dezelfde stijl te blijven”, benadrukt hij. “De koper mag z’n eigen ding doen met het huisje.”

Vertelmolen

Ondertussen ging het nieuws volgens Peter al goed rond. “Tegenwoordig moet ik zelfs bijna meer uitleg geven over het feit dat we er binnenkort mee stoppen, dan over het huisje zélf. En ik kan me ook niet ontdoen van de indruk dat we de laatste tijd meer Blankenbergenaars op bezoek krijgen dan vroeger. Misschien komt dat ook doordat de vertelmolen volop draait? Bij deze dus nog eens een ultieme oproep: wie voelt zich geroepen om het bekendste vissershuisje van de Belgische kust open te houden, zodat ook de komende generaties ervan kunnen genieten? We beschikken over een draaiboek waarin alles beschreven staat”, besluit Peter.

Peter is te bereiken op het nummer 0486 06 17 80 of via info@majutte.be