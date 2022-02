Huis van het Kind Oostrozebeke voorziet verjaardagspakketten voor kinderen van kansarme gezinnen

Het Huis van het Kind Oostrozebeke en het Sociaal Huis slaan de handen in elkaar met vzw Feestvarken om verjaardagspakketten te bezorgen aan kinderen in kwetsbare gezinnen.

“Het Huis van het Kind Oostrozebeke is gelanceerd in mei 2021 met een jaarlijkse subsidie van 3.000 euro”, legt Line Claus van het Sociaal Huis uit. “Een belangrijke doelstelling binnen de werking van het Huis van het Kind is het bereiken en ondersteunen van kansarme/kwetsbare gezinnen. Elk kind verdient een fijne verjaardag en daar willen we in samenwerking met het Sociaal Huis en vzw Feestvarken mee voor zorgen. Het afgeven van het pakket kan een insteek zijn voor een eerste contact met kwetsbare gezinnen en geeft een boost aan de hulpverleningsrelatie.”

Pakketten op maat

“Vzw Feestvarken bezorgt verjaardagspakketten aan kinderen waarvan de ouders het financieel moeilijk hebben zonder onderscheid te maken tussen ras, nationaliteit of afkomst, want elk kind verdient het om te genieten van zijn feestdag”, vervolgde Line Claus. “Het gaat om persoonlijke verjaardagspakketten op maat van kinderen tussen 1 en 12 jaar. In elk pakket zit een kwaliteitsvol cadeau, een traktatie om uit te delen in de klas, een cake-mix en materiaal om thuis een feestje te organiseren.”

Het Sociaal Huis berekende voor 2022 het aantal kinderen waarvoor een feestpakket nuttig zou zijn. Het betreft 25 kinderen in totaal. Mits goedkeuring van het college kan er vanaf 1 maart 2022 met de bedeling gestart worden van de verjaardagspakketten. Het Sociaal Huis verwittigt de ouders dat zij om een verjaardagspakket kunnen komen of zal dit bezorgen. De financiële raming van deze actie ligt bij 800 euro. (CLY)