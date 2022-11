Huis van het Kind in Ruiselede verwelkomt brugfiguur en nieuw platform

Jozefien Craeymeersch is gestart als nieuwe brugfiguur én aanspreekpunt van het Huis van het Kind in Ruiselede. Bovendien gaat vanaf 9 november de samenwerking met Opvang.Vlaanderen van start voor ouders die op zoek zijn naar kinderopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar.

Jozefien woont in Ruiselede, is getrouwd met Martijn en heeft twee kindjes. Voordien werkte ze als opvoedster in vzw Mivalti in Tielt bij volwassenen met een verstandelijke beperking. Deze job ruilde ze in voor een nieuwe uitdaging als brugfiguur binnen de eigen gemeente.

Wat doet een brugfiguur?

Brugfiguren slaan de brug tussen kwetsbare gezinnen, het onderwijs en de dienst- en hulpverlening. De brugfiguur ondersteunt de gezinnen in functie van de school- en leerkansen voor de kinderen, toeleiding naar hulp- en dienstverlening en ondersteuning op andere levensdomeinen zoals wonen, werken, kinderopvang, juridisch, financieel, vrije tijd,… Daarnaast zal de brugfiguur ook de scholen ondersteunen in het omgaan met kwetsbare gezinnen en een netwerk uitbouwen met partners zoals het CLB.

Jozefien is naast haar functie als brugfiguur ook het aanspreekpunt voor het Huis van het Kind. Je kan haar regelmatig terugvinden aan de schoolpoort of in het Sociaal Huis van Ruiselede.

Nieuw platform

Vanaf 9 november gaat de samenwerking met Opvang.Vlaanderen van start voor ouders die op zoek zijn naar kinderopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar. “De samenwerking met Opvang.Vlaanderen is drieledig”, zegt schepen van Kinderopvang Linda Wyckstandt. “Enerzijds bieden we met de samenwerking een laagdrempelig platform aan aan (toekomstige) ouders in hun zoektocht naar opvang. Anderzijds is Opvang.Vlaanderen ook een meerwaarde voor de opvanginitiatieven. Op een gebruiksvriendelijke manier kunnen zij aanvragen goedkeuren, ouders uitnodigen voor een gesprek of onmiddellijk aangeven dat er geen plaatsje meer vrij is in hun opvang. Daartegenover staat ook dat ons Lokaal Loket Kinderopvang vanaf nu voorzien is van een degelijke registratiesysteem ten aanzien van Opgroeien om zo ook voor onze gemeente de nood aan bijkomende opvangplaatsen in cijfers weer te geven.”

“Ouders die op zoek zijn naar opvang voor hun kinderen van 0 tot 3 jaar kunnen vanaf nu terecht op het platform van Opvang.Vlaanderen. Hier krijg je een overzicht van alle lokale opvanginitiatieven in onze gemeente en kan je een aanvraagformulier verzenden naar de initiatieven van je eigen voorkeur. Hebben ouders hulp nodig, dan kunnen ze zeker bij mij terecht.” vult Jozefien aan.