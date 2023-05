Houthulst wil extra Oekraïens gezin opvangen in de Terreststraat

Het gemeentebestuur van Houthulst vangt al Oekraïense vluchtelingen op in een van de oude rijkswachtershuisjes in Klerken, maar wil nu ook een tweede opvanglocatie creëren in een woning in de Terreststraat. Komende donderdag wordt dan ook aan de gemeenteraad gevraagd om een overeenkomst af te sluit met de vzw Procare voor de tijdelijke bezetting van de woning.

Sinds 24 februari 2022 wordt Oekraïne geconfronteerd met een niets ontziende oorlog die een stroom van ontheemden op gang gebracht heeft. De meesten worden opgevangen in de verschillende landen van de EU. Ook in België en Vlaanderen komen Oekraïense vluchtelingen toe. Na de kortlopende noodopvang door de federale diensten worden vluchtelingen toegewezen aan de gemeenten met het oog op huisvesting en verdere zorg en begeleiding.

20 gezinnen

Ook Houthulst draagt daarin haar steentje bij. “Ik denk dat er momenteel een twintigtal gezinnen opgevangen worden in Houthulst, maar er is maar één gezin die effectief verblijft in een woning van de gemeente, en dat is in een van de oude rijkswachtershuisjes in Klerken. De rest zijn gezinnen die zelf opvang gevonden hebben in de gemeente bij vrienden of familie, of die zelf een woning huren”, legt schepen van Welzijn Ann Vansteenkiste (CD&V) uit.

Tweede locatie

Het gemeentebestuur heeft nu de mogelijkheid een tweede publieke opvanglocatie te creëren door een overeenkomst met de vzw Procare af te sluiten voor de tijdelijke bezetting van een woning in de Terreststraat 8 in Houthulst. “Dat is een woning die eigendom van vzw Cassiers, het woonzorgcentrum in Houthulst, en die zij ter beschikking stellen voor opvang van Oekraïense vluchtelingen”, vervolgt Ann Vansteenkiste. “Deze overeenkomst geeft aan het lokaal bestuur het recht om de woning te gebruiken voor de tijdelijke huisvesting van Oekraïense vluchtelingen die dakloos zijn naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne tijdens de duur van de tijdelijke bescherming.”

“Het gaat wellicht om een gezin van vier à vijf mensen”

Het initiatief komt dus niet van het gemeentebestuur zelf. “Zij hebben dat aangeboden aan ons. Het is wel zo dat wij regelmatig vanuit Brussel de vraag krijgen of wij plaats hebben om Oekraïense vluchtelingen op te nemen, maar we hebben gewoon niet meer woningen dan die in Klerken. Nu ons dit aangeboden werd was dit de mogelijkheid voor ons om een extra locatie te voorzien. Van zodra het contract op de gemeenteraad gekomen is zullen wij kunnen doorgeven aan Brussel dat wij opnieuw plaats hebben en dan gaan wij waarschijnlijk een gezin toegewezen krijgen. De vorige keer is dat ook zo gegaan, dus ik vermoed dat het opnieuw zo zal verlopen. Het gaat wellicht om een gezin van vier à vijf mensen.”

Vergoeding

Aan het initiatief is wel een kostenplaatje verbonden. “Wij betalen 500 euro, maar je krijgt ook geld terug van de overheid. Het is geen echte huur maar wel een soort vergoeding die terugbetaald wordt door de federale overheid”, besluit Ann Vansteenkiste.

Nog goedkeuren

Op de gemeenteraad van donderdag 25 mei moet de overeenkomst wel nog goedgekeurd worden. Verder op de agenda van de gemeenteraad staat het jaarverslag van 2022, de toekenning van de titel van ere-schepen aan gewezen gemeentemandatarissen en de hervaststelling van de subsidiereglementen voor cultuur- en sportverenigingen.