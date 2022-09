Hotel Figaro in Knokke-Heist sluit na 30 jaar de deuren

Eind deze week sluit Hotel Figaro na dertig jaar de deuren. Knokke-Heist verliest op die manier een van de gezelligste familiehotels aan de kust. Het hotel maakt plaats voor een nieuwbouw met handelspand en appartementen. Een project dat Stephan Vervarcke (63) en Rita De Waele (56) zélf voor hun rekening zullen nemen. “Onze dochters hadden geen interesse om de zaak over te nemen. Maar het blijft natuurlijk jammer dat er op deze manier weer een familiehotel verdwijnt”, zegt Rita.

Driesterrenhotel Figaro is sinds jaar en dag een vertrouwd adresje in de Knokse Dumortierlaan. Met de opening dertig jaar geleden maakte Stephan Vervarcke (63) samen met zijn echtgenote Rita De Waele (56) zijn jongensdroom waar. “We hebben het hotel destijds helemaal zelf opgebouwd”, herinnert Rita zich. “Het pand was eigendom van de ouders van Stephan en was ingericht als kapsalon. Toen zij daarmee stopten, richtten we het in als hotel.” Hotel Figaro – een verwijzing naar het kappersberoep van Stephans vader – was geboren en werd al snel een vaste waarde in de kustgemeente.

Dochters geen interesse

Het hotel telt zestien kamers. “Net genoeg om alles met z’n tweeën te runnen, als we de kamermeisjes niet meerekenen”, zeggen Stephan en Rita. “We wonen zelf in het gebouw en zijn al dertig jaar dag en nacht beschikbaar voor onze gasten. Van het inchecken tot het ontbijt: alles doen we zelf. Geen enkele gast is hier een nummer.” Het familiehotel slaagde er zo in zich te onderscheiden van de vaak ietwat afstandelijkere grote hotels. “Gezelligheid en warmte hebben hier steeds centraal gestaan en dat zal tot de laatste dag zo blijven”, gaat Rita verder.

Die laatste dag komt nu wel héél dichtbij. Aanstaande zondag checken de laatste gasten uit en sluit Hotel Figaro definitief de deuren. “We hebben twee dochters, maar zij hebben een eigen carrière uitgebouwd en hadden geen interesse om de zaak over te nemen”, legt Rita uit. “Natuurlijk zal het een emotioneel moment zijn. Bij de vaste klanten zijn al heel wat traantjes gevloeid. “Waar moeten wij nu naartoe’”, vragen ze zich af. Ach, ik ga die mensen óók missen. Weet je dat er gasten zijn die hier al dertig jaar komen? Ze zijn eigenlijk meegegroeid met ons leven”, glimlacht Rita. “Het is alleen jammer dat er met Figaro opnieuw een familiehotel verdwijnt.”

Nieuwbouw

Vanaf midden oktober wordt het pand in de Dumortierlaan gesloopt. In de plaats komt een nieuwbouw met handelspand en appartementen. “Een project dat we zélf in handen hebben genomen”, zegt Rita. “Stilzitten zullen we dus zeker niet doen. Maar de dag vóór de sloop start, vertrekken we wel voor enkele weken naar Spanje. Ons levenswerk tegen de grond zien gaan, zou emotioneel heel moeilijk zijn”, zegt Rita, die desondanks zin heeft in de toekomst. “Heel ons leven hebben we dag en nacht gewerkt. Nu zal er meer tijd zijn om te genieten.”

Stephan mag officieel met pensioen, maar Rita kan dat nog niet. Zij stort zich binnenkort op een nieuw project met één van haar dochters: het verkopen van vastgoed aan de Costa Blanca. “Met MARISOLinvest vind ik een nieuwe uitdaging en blijf ik sociaal bezig”, besluit Rita De Waele.

Generatiewissel cruciaal moment

Schepen voor Toerisme Anthony Wittesaele (GBL) beaamt dat het aantal familiehotels steeds kleiner wordt. Een trend die voor de duidelijkheid niet alleen in Knokke-Heist al enige tijd bezig is. “De generatiewissel is vaak een cruciaal moment”, beseft Wittesaele.

“Vergeet ook niet dat het volledig opbouwen vanaf het begin geen evidente opgave is. Net daarom is het belangrijk dat we mensen die wíllen investeren, de kans geven om hun project uit te werken. Als gemeente kunnen we moeilijk zelf hotels bouwen of uitbaten. Zo blijf ik sterk geloven in het golfhotel. Kwalitatieve kamers kan je nooit genoeg hebben.” (MM)