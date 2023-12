“Hoop dat we de kaap van duizend euro kunnen bereiken”: steunactie voor Bellegems Brood na brand in bakkerij

Zondagavond woedde een hevige brand in de bakkerij van Bellegems Brood. Op de plaats waar de steenovens staan, is er ernstige schade. Bellegemnaar Dimitri Duyck (33) zette diezelfde avond een steunactie op poten om de bakkerij een financieel duwtje te geven vlak voor de feestdagen.

Rond zeven uur werd de rookontwikkeling opgemerkt en lichtte zaakvoerder Dominique Verstraete de brandweer in. Na bijna anderhalf uur blussen was de brand onder controle. Vooral op de plaats waar de twee oudste steenovens staan is er ernstige schade. Volgens het parket was de brand accidenteel.

Kaap van 1.000 euro

Om de bakkerij een financieel duwtje in de rug te geven en steun te betuigen, zette Bellegemnaar Dimitri Duyck een steunactie op poten. Hij woont al een zestal jaar in Bellegem en is al even lang vaste klant bij Bellegems Brood. “Ik vind nergens zo’n goed brood als dat van Bellegems Brood. Ambachtelijk vers brood van dat niveau vind je niet vaak meer”, aldus Dimitri. Hij begon op dezelfde avond van de brand al met de steunactie. “Naast financiële schade loopt de bakkerij ook emotionele schade op. Het is niet niets om vlak voor de feestdagen je deuren te moeten sluiten en al je bestellingen te moeten annuleren. Ik wil tonen dat we met de Bellegemnaren de bakkerij steunen”, gaat Dimitri verder.

Ondertussen doneerden al meer dan twintig mensen een bedrag en is er al meer dan 685 euro verzameld. “Ik hoop dat we de kaap van duizend euro kunnen bereiken. Elke euro is extra steun om de bakkerij te helpen”, klinkt het bij Dimitri. Hij ging woensdag ook eens langs bij Dominique om over de actie te vertellen: “Ik wou hem tonen dat we er zijn met de Bellegemnaren. Hij was best geëmotioneerd door het nieuws.”

Bellegems Brood is sinds 1954 actief in Walleweg 24. De bakkerij levert onder andere vers brood aan Delhaize-filialen. (SV)