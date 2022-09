Hoogstaadse radiozender Radio Space steunt twee goede doelen

Het team van Radio Space heeft deze week de opbrengst overhandigd van het pakket singles dat per opbod verkocht werd.

Het pakket bevat de 30 singles die op 11 september 1982 – datum waarop Radio Space van start ging – de Top 30 vormden. “Anderhalf jaar hebben we gezocht naar die dertig plaatjes”, zegt Hugo Senesael van Radio Space. “We hebben ze gevonden en tijdens het kermisweekend ook allemaal gedraaid. Kris George uit Steenkerke bracht met 52 euro het hoogste bod uit. Een bedrag dat door het radioteam verdubbeld werd. Op die manier konden we 104 euro schenken aan twee goede doelen: De Alveringemse Harten en de Katten Mama’s, een kattenasiel in Nieuwpoort. Onze radiocomeback is hiermee extra leuk afgesloten.” Op de foto staan Kris George, Philippe Vervaeke, Hugo Senesael, Clara Maes, Lies Deman, Dominique Lehoucke, Tamara Vandeputte, Kurt David, Trui Wemaere en Didier Millecam. (AB/foto AB)