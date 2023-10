Honderden aanwezigen op stille wake ter nagedachtenis van vermoorde juf Annelies (42)

Vele honderden mensen woonden woensdagavond in het Gemeentepark, middenin de dorpskom van Geluwe, de stille wake ter nagedachtenis van juf Annelies bij. Het was indrukwekkend stil. Rond haar foto zetten tientallen mensen een kaarsje neer als teken van hoop en licht. Piper Frank Dubois speelde op zijn doedelzak enkele nummers en dat ging door merg en been.

Familie dankbaar

De massa verzamelde in een halve cirkel vooraan in het Gemeentepark. Veel collega’s van juf Annelies, van de verschillende vestigingen van vrije basisschool De Graankorrel in Wervik, Geluwe en Kruiseke tekenden present. Daarbij ook opvallend veel gezinnen met kinderen.

De stille wake duurde zowat een klein halfuur. Namens de familie dankte tante Hedwige Verschaeve de talrijk opgekomen mensen voor hun aanwezigheid en respect. Hedwige stond aan de zijde van haar broer Geeraard, de vader van de vorige week woensdag vermoorde juf. Mama Caroline kon het niet aan en volgde de stille wake vanuit haar flat vlakbij op de Sint-Denijsplaats.

De uitvaart vindt komende zaterdag om 10 uur in de Sint-Dionysiuskerk in Geluwe plaats.