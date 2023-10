Volgende week zaterdag uitvaart van juf Annelies die werd vermoord door ex-partner

In de Sint-Dionysiuskerk in Geluwe vindt volgende week zaterdag 14 oktober om 10 uur de uitvaart van Annelies Verschaeve (42) plaats. De goedlachse leerkracht uit de Menenstraat in Geluwe werd woensdag door haar ex-partner Sébastien H. (37) in zijn huis in de Nieuwstraat in Menen gewurgd met een touw.

‘Een liefdevolle mama, een prachtige dochter, een lieve zus, een bruisende vriendin, een juf met een hart voor haar klasje’, zo staat het te lezen op het rouwbericht.

De ouders van het slachtoffer zijn ondertussen terug van hun vakantie in Calpe (Spanje). Geeraard Verschaeve en Caroline Fontaine verblijven er jaarlijks gedurende een tweetal maanden. Slachtofferhulp van de politie regelde voor hen een terugvlucht naar huis. Naast Annelies is er ook nog een dochter Bjoke.

Annelies Verschaeve was sedert een tijdlang verloofd met haar nieuwe vriend Stef uit Kessel-Lo. De afgelopen maanden werd ze heel vaak gestalkt door haar ex-partner. Hij zou ze ook agressief bedreigd hebben. De politie kwam een aantal keer naar haar rijwoning in de drukke Menenstraat (N8) in Geluwe. Bijvoorbeeld een contactverbod werd de dader nooit opgelegd.

De situatie ging zelfs zo ver dat juf Annelies met haar twee kinderen van 15 en 17 enkele dagen ging wonen in het appartement van haar ouders in Geluwe. Haar vader en moeder waren toen op vakantie. Vader Geeraard werd ook eens bedreigd door de dader.

Dat Annelies woensdag naar zijn huis trok, had een reden want voor hun twee kinderen Noa en Rune moest ze voor schoolopdrachten een en ander gaan ophalen. Een vriendin wist dat ze spullen ging ophalen bij hem, had haar gewaarschuwd dat ze niet alleen mocht gaan en toen ze nadien niet antwoordde belde ze in paniek de hulpdiensten. Die deden de gruwelijke ontdekking…

Sébastien H. is aangehouden wegens moord en verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Kortrijk. (EDB)

