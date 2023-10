Moeder van twee kinderen in verdachte omstandigheden overleden in Menen: ex-partner gearresteerd

In de Nieuwstraat in Menen is woensdag een moord op een 42-jarige vrouw uit Geluwe gepleegd. Het zou gaan om een passioneel drama. De vermoedelijke dader S.H. is door de politie opgepakt.

Het slachtoffer A.V. woonde met haar twee kinderen in een rijwoning langs de drukke Menenstraat (N8) in Geluwe, aan de overkant van café ’t Rozeke. Even na 19 uur kwam de politie van de zone Arro Ieper met veel volk ter plaatse. Ook een ambulance werd opgeroepen. De politie ontfermde zich over de kinderen van het slachtoffer.

Het slachtoffer werkt in vrije basisschool De Graankorrel in Wervik en is de moeder van twee kinderen van 17 en 15 jaar. Aan de relatie kwam vorig jaar een einde.

Er wordt een onderzoeksrechter gevorderd. Het parket geeft voorlopig geen verdere commentaar. (EDB)