Heuvelland telt opnieuw 8.000 inwoners: “De neerwaartse trend omkeren was één van onze prioriteiten”

Heuvelland telt opnieuw 8.000 inwoners. Yara Coulier (22) kwam samen met haar partner Arne Delhaye (27) langs op het gemeentehuis en werd aangenaam verrast door burgemeester Wieland De Meyer die voor het jonge koppel een mand vol lekkers uit Heuvelland mee had. “We kwamen gewoon onze nieuwe identiteitskaart ophalen en krijgen daar bovenop ook al die lekkernijen. Dank je wel Heuvelland.”

Yara en Arne wonen sinds begin deze maand in Loker waar ze een woning kochten en ondertussen opknapten. Arne is afkomstig van de Brandhoek in Vlamertinge, Yara van Poperinge. Beiden kennen daardoor Heuvelland goed. Yara bezoekt vaak haar mama op de camping in Kemmel, haar tweede thuis. Arne is een mountainbiker die voortaan aan de voordeur kan starten om zijn geliefkoosde sport te beoefenen. “Hij zal niet langer bekaf zijn als hij aan zijn bergen begint want hij woont er nu tussen,” reageert Yara met een knipoog.

Beiden genieten in Heuvelland voornamelijk van de rust en de prachtige uitzichten. “Vanuit onze woning ligt de Rodeberg zo klaar om in te pakken.” Op die Rodeberg woont ook de dooppeter van Arne. “Wildvreemd is Heuvelland voor ons zeker niet, maar we hebben wel nog veel te ontdekken.”

Neerwaartse trend aangepakt

Heuvelland had jarenlang een dalend inwonersaantal. “Deze trend omkeren was één van onze prioriteiten,” vertelt burgemeester Wieland De Meyer. “Een dalend inwonersaantal, we gingen van 8.400 Heuvellanders naar 7.800 inwoners, is niet bevorderlijk voor de leefbaarheid van de gemeente. Minder inwoners betekent immers minder voorzieningen en minder aantrekkelijkheid voor kleine handelszaken. Vandaar dat we de nodige maatregelen namen om ons inwonersaantal opnieuw op te krikken. We hieven een belasting op onbebouwde percelen, inden een hogere tweede verblijfsbelasting, plaatsten een stop op nieuwe onbewoonde vakantiewoningen en lanceerden nieuwe woonprojecten in vele van onze dorpen.”