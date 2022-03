Het Zeegroentje in Middelkerke groeit als kool, volkstuin start tweede seizoen met verdubbeling oppervlakte

Goed nieuws voor de tuinliefhebbers van Middelkerke. Volkstuin Zeegroentje in Wilskerke start zijn tweede seizoen met een verdubbeling van zijn oppervlakte.

De tuinliefhebbers van de volkstuintjes De Kluitenduikers bij het sportpark waren er vorig jaar in september het hart van in toen ze via een aanplakbord vernamen dat het gemeentebestuur had besloten hun tuintjes op te doeken. “Een donderslag bij heldere hemel. Niemand had ons verwittigd”, klonk het toen. Het gemeentebestuur liet weten naar een oplossing te zoeken, maar daarop hebben de fervente tuinliefhebbers Johan Töpke en Marc Buelens niet gewacht en nu herrijzen de volkstuintjes als het ware uit het niets in Wilskerke.

“De reservaties liepen in 2021 vlot binnen en in enkele dagen tijd waren alle percelen in gebruik genomen door tuinliefhebbers uit Middelkerke, Wilskerke, Westende en Lombardsijde. Het voorbije jaar was voor iedereen wel natter dan nat. Op een bepaald moment was het zo erg, dat er al lachend werd geopperd dat het misschien wijzer zou zijn om een rijstveld aan te leggen in plaats van patatten te planten”, zegt Johan Töpke.

Toch zijn de eerste zeventien tuiniers van het Zeegroentje enthousiast over hun opbrengsten. “Ondanks alles hebben de hobbytuiniers er hier een schitterend moestuinseizoen op zitten. Met uitzondering van de tegenvallende aardappeloogst heeft iedere tuinier volop kunnen genieten van zijn dagverse groenten. Bij velen is de diepvries nog goed gevuld met ‘eigen kweek’. Via de WhatsApp-groep is iedereen nauw betrokken: ideeën uitwisselen, tips en tricks delen, gezamenlijke aankopen doen, foto’s delen van de oogst en de gerechten op het bord.”

Hapje en drankje

“Tijdens de eerste bijeenkomst vorige week werden de nieuwe tuinders van het seizoen 2022 ontvangen met een hapje en een drankje erbij. Daarna konden ze hun eigen perceel kiezen. De percelen worden eerstdaags uitgezet, zodat ook zij zich binnenkort voluit kunnen uitleven. In de loop van het jaar zijn er verschillende activiteiten gepland, zoals een uitstap naar open tuindagen, een Zeegroentjes-info-dag met een cursus bijenhotel maken, ecologisch en duurzaam tuinieren, en een cursus permacultuur – een filosofie van werken mét in plaats van tegen de natuur. Als afsluiter is er een halfoogst barbecue met, hoe kan het ook anders, dagverse groenten uit eigen moestuin.”

Volgend jaar wordt volkstuin Zeegroentje opnieuw uitgebreid, met 18 percelen van 90 m2. Reserveren kan nu al, via Johan Töpke, johan.topke@gmail.com, 0477 70 72 74. En een bezoekje brengen kan natuurlijk, in de Fleriskotstraat ter hoogte van huisnummer 51, in Wilskerke, naast de deelwijngaard Zeewientje.

(PG)