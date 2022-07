Heraanleg Katelijnestraat in Brugge duurt nog tot maart 2023, archeologen graven in augustus dieper naar skeletten

Normaal gezien zullen de werken voor de heraanleg van de Katelijnestraat in Brugge in maart 2023 voltooid zijn. Tenzij bevoorradingsproblemen door de oorlog in Oekraïne nog voor uitstel zorgen. De vondst van skeletten aan de Mariabrug betekenen al zes maanden vertraging. Archeologen gaan in augustus opnieuw aan het werk en zullen nog tien centumeter dieper graven. De Stad Brugge moet vanaf september nog een pompstation bouwen. Dat duurt een half jaar…..

De aanvraag tot een nieuwe bemalingsvergunning hangt uit in de Katelijnestraat en is definitief op 20 juli. “Die vergunning is nodig om de archeologen van Raakvlak toe te laten de site aan de Mariabrug, waar onlangs skeletten aangetroffen werden, nog tien centimeter dieper te onderzoeken”, zegt de Brugse schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open VLD).

Pompstation

Het voortgezet archeologisch onderzoek zal plaatsvinden van 8 tot en met 25 augustus. “Zolang de archeologische opgravingen niet afgerond zijn, kan het pompstation aan de Mariabrug niet gebouwd worden. Gelukkig is het einde van de werken in zicht. Vermoedelijk kunnen we op 1 september de put dicht maken en zes maanden lang een pompstation bouwen”, legt Mercedes Van Volcem uit.

“Bij de uitvoering van de eerste archeologische opgravingen werd vastgesteld dat er een bemaling nodig was om het onderzoek verder te kunnen zetten. Tien centumeter dieper! Er was immers geen exact zicht op de natuurlijke grondwatertafel en op de totale diepte van de archeologische vondsten.”

Nieuwe studie

“Bij opstart van de bemaling werd vastgesteld dat het bemalingsdebiet veel hoger was dan initieel berekend. Bijgevolg werd een nieuwe bemalingsstudie opgemaakt, waarvoor bijkomende grondsonderingen werden uitgevoerd. Uit deze bemalingsstudie en de bij OVAM opgevraagde dossiers bleek dat er bijkomende risico’s waren voor de omliggende percelen. Een afwijking op de lozingsnorm diende aangevraagd te worden.”

“Voor de bemaling diende daarom een aparte klasse twee vergunning aangevraagd te worden. De hele omgevingsvergunningsprocedure werd doorlopen, de vergunning werd afgeleverd in juni 2022. Na de bekendmakingstermijn kan in augustus 2022 de bemaling opgestart worden, om de archeologische opgravingen te finaliseren.”

Zes maanden

“Pas nadien zullen de eigenlijke werken voor de bouw van het pompstation kunnen aanvatten. Die zijn gepland vanaf september en zullen zes maanden in beslag nemen. Vermoedelijk zal er een volledige vrije doorgang mogelijk zijn langs de Mariastraat vanaf maart 2023.”

“Hopelijk zijn dan de werken in de Katelijnestraat voltooid en kan die mooie winkelwandelstraat dan officieel ingehuldigd worden. Precieze data zijn heel moeilijk te voorspellen met de huidige voorraadproblemen en de oorlog in Oekraïne”, besluit Mercedes Van Volcem.