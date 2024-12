Henri en Marleen bouwen de Efteling na in hun woning: “De kindjes zijn niet weg te slaan bij het raam”

Henri en Marleen Delaere trakteren de voorbijgangers ook dit jaar weer op een adembenemend kersttafereel in hun woning aan het De Langheplein.

“Het thema ‘Efteling’ kwam in ’21 ook al eens aan bod, maar toen hebben veel mensen er door corona niet van kunnen meegenieten. En ondertussen hebben we het ook nog verder uitgewerkt”, zegt Marleen, die haar fantasie zoals elk jaar weer de vrije loop liet. We herkennen onder meer Langnek, het Sprookjesbos met het Kabouterdorp, Sneeuwwitje en De Wolf en de Zeven Geitjes, De Vliegende Fakir, Joris en de Draak… “Daarnaast heb ik ook nog voor een reuzenrad gezorgd, er staat een paardenmolen, we hebben vliegende rendieren… Er is zelfs een kleine schaatsbaan in verwerkt”, toont Marleen trots.

Uitdaging

Bij de voordeur staat een kerstman die muziek maakt en er prijken ook twee reuzelolly’s tegen de gevel. “’t Is altijd een heel werk”, zegt Marleen. “Ik probeer ook alles mooi te accentueren met spotjes. Dat geeft een beter resultaat.”

Marleen en Henri namen zoals steeds hun tijd met de opbouw. “We zijn er in totaal toch weer een dag of vier mee bezig geweest”, zegt Marleen. “Het is ook elk jaar weer een uitdaging om met iets nieuws uit te pakken. Maar de reacties van de mensen maken het altijd wel de moeite waard. Ik ben zelfs nu al aan het nadenken over wat we volgend jaar zouden kunnen doen.”

Vingerafdrukken

Het wonderlijke kersttafereel doet bij jong en oud monden openvallen, maar vooral kindjes zijn volgens Marleen niet bij het raam weg te slaan. “Vooral na school kan het hier druk worden. Ik kan elke morgen de vingerafdrukken van het raam vegen”, glimlacht ze, “maar dat doe ik met plezier, dat hoort erbij.”

Een deel van de kerstverlichting binnen blijft trouwens het hele jaar door hangen. “’t Mag voor ons alle dagen wel een klein beetje Kerstmis zijn”, aldus Marleen en Henri. Allebei zijn ze zot van kerst. “Henri is zelfs op tweede kerstdag geboren”, klinkt het.