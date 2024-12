Helmut Lotti en Margriet Hermans brengen gratis livesessie op de Grote Markt in Roeselare

Sinds maandag 9 december zendt Radio2 live uit vanop de Grote Markt in Roeselare. Tijdens het weekend en tijdens de Radio2 Top 2000 eind dit jaar zijn er ook verschillende optredens. Komend weekend mogen Margriet & Celien Hermans en Helmut Lotti de spits afbijten met een gratis livesessie.

Radio2 zendt tijdens de laatste drie weken van het jaar live uit vanop de Grote Markt in Roeselare. Iets waar de verschillende Radio2-gezichten volop naar uitkijken. De apotheose wordt de Top 2000 24/24 en 7/7 tijdens de laatste week van het jaar.

Tijdens die week zijn er elke dag twee optredens voorzien. In de aanloop is er al live muziek tijdens het weekend. Het eerste optreden staat op zaterdag 14 december om 16 uur gepland met Margriet & Celien Hermans. Op zondag 15 december is het op hetzelfde uur aan niemand minder dan Helmut Lotti. De optredens zijn gratis.

Ondertussen kan je ook volop genieten van de eindejaarssfeer in de Rodenbachstad.