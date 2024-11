Chalets, reuzenrad en vooral heel veel muziek: dit kan je van het eindejaar in Roeselare verwachten

Nergens beleef je zo’n sfeervolle kerstperiode als in Roeselare, of dat is toch wat de stad betracht. Vanaf 22 november kan je in het stadscentrum terecht voor een magische en muzikale sfeer. Op het Stationsplein vind je opnieuw het reuzenrad en staan er tal van chalets waar je volop kunt klinken op het eindejaar. Op de Grote Markt is Radio2 baas met de live uitzending van de Radio2 Top 2000 als absolute apotheose tijdens de laatste week van het jaar.

Kerst in Roeselare, dat is vooral veel sfeer en gezelligheid, maar dit jaar ook heel veel muziek. “Bewonder vanaf vrijdag 22 november tot en met zondag 5 januari de fonkelende lichtjes en mooie decoraties en leef je uit op de leuke attracties. Zing mee tijdens de gratis optredens, beleef een heerlijk zorgeloze dag met het winterwonderpakket of shop de origineelste kerstcadeautjes”, aldus burgemeester Kris Declercq. Dit jaar komt er nog een extraatje met voor de tweede keer de live uitzending van de Radio2 Top 2000 tijdens de laatste week van het jaar. Er is dag en nacht live uitzending vanop de Grote Markt.

Alles begint echter al op vrijdag 22 november met de officiële opening op het Stationsplein. Daar vind je het 25 meter hoge reuzenrad dat een prachtig uitzicht op de stad garandeert. Al zal de grootste aantrekkingsfactor daar wellicht de rij kerstchalets zijn. Ook dit jaar kun je er elke dag terecht voor een warme chocomelk of glühwein, perfect om te klinken op het oude en nieuwe jaar. Op weekdagen kun je er vanaf 14 uur terecht, in het weekend vanaf 12 uur.

IJspiste

Op de Grote Markt kan je vanaf vrijdag 6 december terecht. Daar heb je opnieuw een overdekte ijspiste. Daar heb je ook de Ballon Voyage, deze attractie stond vorig jaar nog op het Stationsplein. Een sprookjesachtige familieattractie waarmee je in een magische luchtballon boven de stad vliegt. Op weekdagen open van 14 tot 21 uur en in het weekend van 11 tot 21 uur. Ook op de Grote Markt heb je de nostalgische paardenmolen.

Radio2

Maar er is dus ook heel veel muziek. Te beginnen met de passage van Radio2. “Radio2 zendt tijdens de laatste weken van het jaar elke dag vanaf 9 uur uit van op de Grote Markt. Elk weekend zijn er optredens van bekende artiesten. Je zal onder meer Xavier Taveirne bezig horen met zijn consumentenprogramma WinWin en ook Ann en Daan zakken af naar Roeselare. Tussen kerstmis en nieuwjaar zendt Radio2 continue hun top 2000 uit vanuit de Rodenbachstad en zijn er dagelijks gratis concerten. Stem dus zeker op jouw favoriete artiesten en zing mee tijdens de optredens”, horen we van Peter Van de Veire, die ook te horen zal zijn tijdens de laatste week van het jaar.

Je hebt er ook het Radio2 Wintercafé. Je kan er genieten van een lekker drankje of hapje of een kijkje nemen in de glazen studio van Radio2. Elke dag open van 9 tot 22.30 uur.

Op zondagen 15 en 22 december heb je opnieuw de kerstmarkt voor goede doelen in de Zuidstraat. Verschillende verenigingen verkopen er lekkers of leuke hebbedingetjes. Ook jonge ondernemers hebben er een plekje.

Op zaterdag 28 december is er een nieuwe editie van de Santa Run, daarbij loop je opnieuw 3,5 of 10 km door de prachtig verlichte binnenstad. Afspraak op 19.30 uur.

Ook de kerstman is van de partij tijdens het einde van het jaar. Op De Munt vind je het knusse huis van de kerstman. Hier ontmoet je de cadeautjesbrenger en ga je met hem op de foto. Kinderen krijgen een leuke attentie. Je kan het huis gratis bezoeken van zaterdag 7 tot dinsdag 24 december. Telkens op zaterdag, zondag en woensdag van 14 tot 18 uur.

Dat alles heeft de bedoeling om vooral heel veel volk naar Roeselare te lokken die vervolgens hun kerstcadeautjes kopen in de vele winkels of de horeca steunen. “Nergens winkel je deze kerst- en eindejaarsperiode sfeervoller dan in Roeselare. In het gezellige stadscentrum vind je een leuke mix van lokale boetiekjes en internationale ketens op een boogscheut van elkaar. Perfect voor de origineelste cadeautjes of jouw outfit voor de feestdagen”, aldus burgemeester Kris Declercq. Op zondag 15, 22 en 29 december zijn de winkels ook open.