Radio2-gezichten kijken uit naar drie weken radio maken in Roeselare: “Vorige keer al mijn kerstcadeaus in Roeselare gekocht”

Na het succes van twee jaar geleden komt Radio2 ook dit eindejaar naar de Rodenbachstad. Vanaf maandag 9 december zendt de populairste radiozender uit vanop de Grote Markt. Tijdens de laatste week zelfs dag en nacht tijdens de Top2000. Voor sommige dj’s is het een fijn weerzien, voor anderen dan weer een leuke kennismaking. Wij polsten alvast eens naar de goesting bij de verschillende Radio2-gezichten.

Peter Van de Veire mag de Top2000 officieel openen. Hij was er twee jaar geleden niet bij, maar het is zeker niet zijn eerste keer in Roeselare. “Ik ken Roeselare absoluut. Lang geleden ben ik er nog een paar dj-sets gaan draaien in het Fabriekspand én met MNM zijn we er een paar keer te gast geweest. En dat is altijd een feest. Veel volk. Luid volk. Goed volk. We hebben er zelfs ooit een live-kampioenschap Sloefschieten georganiseerd en in 2015 hebben we de Grote Markt kapot gespeeld met Sing Your Song Live. Ze zingen daar nog altijd meer”, klinkt het lachend. “Ook nu wordt het weer erg feestelijk. Want je hebt dan ook nog eens die eindejaarssfeer waarbij iedereen altijd een beetje dronken van verlangen is én vooral de beste muziek wil horen van Radio2. En laat dat nu net zijn wat we met de Top200 doen.”

“Ik zal zelf elke voormiddag van 9 tot 12 uur iedereen gezellig wakker maken tot aan het aperitief. Dat heeft als voordeel dat ik dan nog een hele namiddag kan shoppen in Roeselare. En dan mag ik ook nog eens de finale presenteren aan de hele wereld, live op de Grote Markt.”

Dagelijks naar Lamon

Ann Reymen is op donderdag 12 december voor het eerst live te horen vanuit Roeselare, samen met co-presentator Daan Masset. Tijdens de Top2000 doet ze het alleen. Twee jaar geleden liet ze zich ook volop onderdompelen in de Rodenbachstad. “Elke ochtend voor de show ging ik naar traiteur Lamon, op de hoek van het plein waar we stonden. Dus toen iedereen zich te goed deed aan koffiekoeken en broodjes, zat ik aan de zalm, en soms zelfs een hele maaltijd met rijst, kip of iets met tomatensaus. Ik draaide de dag gewoon om. Het is daar allemaal zo lekker dat ik daar elke dag stond. Hun omzet voor de maand december heb ik eigenhandig verdubbeld, denk ik”, klinkt het bij Ann. “Ik heb ook de winkelstraat ontdekt, en best wel wat geshopt. Al mijn kerstcadeaus heb ik in Roeselare gekocht. Ik ben dan ook blij om terug te zijn. Nu zal ik in de namiddag presenteren, dus ik kan de kinderen meenemen. En dan kunnen zij ook de winkelstraat ontdekken.”

“West-Vlamingen zijn sowieso van de leukste mensen die er bestaan”

“De mensen zijn alvast meer dan welkom om te komen zwaaien. Om een babbeltje te slaan. Of om warme kerstgroeten over te brengen. Het is de gezelligste tijd van het jaar!”

Tijdens de laatste weken van het jaar zijn er verschillende optredens van de populairste artiesten, zoals hier van Gers Pardoel in 2022. © Stefaan Beel

West-Vlaming Xavier Taveirne komt met zijn WinWin live presenteren op de Grote Markt, tijdens de Radio2000 neemt hij het ochtendblok van 6 tot 9 uur voor zijn rekening. “Ik heb dat jaren gedaan voor Radio 1. Ik weet dus wat het is om midden in de nacht op te staan. Maar dat ik het nu mag doen voor de leukste lijst van het jaar, maakt het extra bijzonder. Ik hou van dat vroege uur. Je mag de mensen wakker maken met heerlijke muziek tijdens de gezelligste week van het jaar. Mooier wordt het niet. En in de namiddag mag ik met een warme chocolademelk op de bank naar een kerstfilm kijken en een dutje doen. Ik kan niet wachten.”

Warm en gezellig

“West-Vlamingen zijn sowieso van de leukste mensen die er bestaan. Omdat ik er zelf één ben, mag ik dat zonder verpinken zeggen”, aldus Xavier met een knipoog. “Ik weet uit het verleden dat we met Radio2 ook altijd heel welkom zijn in Roeselare. We worden daar met open armen ontvangen Ik ben er zeker van dat dit nu ook zo zal zijn. En dat het gewoon heel gezellig en warm wordt, in elke betekenis van het woord”, klinkt het. “Ik ken Roeselare sowieso al goed. Ik ging er als kind vaak winkelen met mijn moeder. Er waren niet veel momenten die we als gezin samen dingen deden, maar elk jaar gingen we wel een keer of twee naar Roeselare. Altijd leuk! Ik heb er vroeger ook veel reportages gemaakt. Het wordt dus een herontdekking.”