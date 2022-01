Heistse Carnavalisten voor tweede jaar op rij in de rouw: “We bekijken compensatie”

Ook dit jaar wordt er geen carnaval gevierd in Heist, zo liet burgemeester Piet De Groote weten. De nog steeds geldende coronamaatregelen zouden het volksfeest onmogelijk maken. “Als echte Heistenaar heb ik hier wel begrip voor”, zegt Krak van Knokke-Heist en echte carnavalist François Lagast. “Als je carnaval niet echt uitbundig kunt vieren, doe je het beter niet.”

Voor het tweede jaar op rij mogen de carnavalisten in Heist hun kostuums en praalwagens opbergen. Net als in 2021 wordt carnaval, dat steevast gevierd wordt in de krokusvakantie, door de covidcrisis en bijhorende maatregelen afgelast. Het gemeentebestuur van Knokke-Heist wijst er op dat het Overlegcomité besliste dat de coronabarometer op vrijdag 28 januari start in code rood. Dit houdt onder meer in dat dynamische publieksevenementen verboden zijn.

Tot laatste moment

“Op vraag van de Raad van Carnaval hebben we onze beslissing om carnaval dit jaar al dan niet te laten doorgaan, tot op het allerlaatste moment in beraad gehouden. Op advies van onze gemeentelijke veiligheidscel hebben we besloten om de carnavalstoet op 27 februari en de dinsdagavondparade op 1 maart definitief te schrappen”, zegt burgemeester Piet De Groote (Gemeentebelangen). “Binnen het schepencollege zullen we nog bekijken welke financiële compensatie we aan de Knokke-Heistse carnavalgroepen kunnen geven om hun gemaakte kosten te dekken.”

Als je carnaval niet echt uitbundig kan vieren, dan doe je het beter niet

Bij François Lagast, vorige week nog gehuldigd als Krak van Knokke-Heist maar vooral ook onvervalste carnavalist, klinkt er begrip voor de beslissing. “Carnaval is een echt volksfeest dat eigenlijk geen beperkingen verdraagt. Als je carnaval niet echt uitbundig kan en mag vieren, dan doe je het beter niet”, zegt François. “Ook het carnaval verplaatsen naar een datum verder in het jaar, zoals hier en daar werd geopperd, vind ik niet aan de orde. Carnaval in Heist hoort in de krokusvakantie en op geen enkel ander moment.”

Extra vieren in 2023

“Als carnavalist betreur ik dat natuurlijk. Zoals bekend beschilder ik samen met mijn neef Steve Lagast, de zoon van mijn broer, altijd heel wat ramen van horecazaken in de carnavalsperiode. Normaal gezien zouden we daar nu al aan bezig geweest zijn. Dat valt dus ook weg. En gebruikelijk loop ik met familie en vrienden verkleed in de stoet mee – niet met een grote groep of wagen maar individueel – maar dat moet dus ook een jaartje wachten. We moeten nu vooruit kijken en er in 2023 een écht grote lap op geven.”

Bij Patrick De Groote, die samen met zijn zoon Diederik drijvende kracht is van carnavalsgroep Club 69, is er toch iets minder begrip. “Wij begrijpen ergens wel de beslissing maar heb problemen met de timing. Dit had men toch al vroeger kunnen beslissen?”, stelt Patrick De Groote. “Wij hadden op de duur de indruk dat we door het gemeentebestuur en de organisatie van het carnaval wat aan het lijntje gehouden werden. Steeds maar weer was er uitstel. Wij maken al onze kostuums zelf en zouden met vijf wagens meerijden in de stoet. Zo’n laattijdige afgelasting kost ons behoorlijk veel geld want quasi alles was al klaar. Onze praalwagens moeten we ergens kunnen stockeren gedurende een heel jaar en dat kost geld. We hopen alvast dat het gemeentebestuur in de eerste plaats de Knokke-Heistse groepen goed financieel zal ondersteunen.”