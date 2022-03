HDSU organiseert laatste KUBB-tornooi

Op zondag 1 mei organiseren de leden van KUBB-team HDS-United voor de laatste keer hun tornooi. Dergelijke organisatie rondkrijgen, bleek jaar na jaar minder evident te zijn. Toch vliegen ze er nog eenmaal in. Wie er ooit van de sfeer en gezelligheid proefde, zal deze laatste editie dan ook zeker niet willen missen. En wie weet de laatste West-Vlaamse kampioen ooit worden?

Houba De Strooper United (HDSU) is een groep vrienden die zowat 15 jaar terug het spel kubb leerde kennen. Dat beviel hen in die mate dat ze zich in 2008 inschreven voor het Belgisch Kampioenschap en … meteen wonnen. De kubb-microbe nestelde zich definitief in de vriendengroep die zijn eigen tornooi organiseerde. Geleidelijk aan verspreidde kubb zich verder in Wevelgem en omgeving, het HDSU-tornooi werd groter en groter.

Familiale aspect

“Gedurende verschillende jaren mochten we 96 teams van telkens zes spelers verwelkomen”, vertelt voorzitter Karl Verscheure. “Op zonnige edities kwamen nog eens zoveel bezoekers hun ploeg aanmoedigen of gewoon genieten van de sfeer. Want daar is het ons om te doen, sfeer en gezelligheid. Er moet wat competitie zijn, maar uiteindelijk moest iedere deelnemer aan het eind van de dag met een tevreden gevoel huiswaarts kunnen trekken.”

Het 1 meitornooi werd het provinciaal kampioenschap kubb, enkel teams met een basis in West-Vlaanderen mochten nog deelnemen. Semiprofessionele clubs uit het Antwerpse bleven zo weg en het familiale aspect van het tornooi werd nog belangrijker. Voor vele families was het de ideale daguitstap geworden, kleinkinderen speelden samen met mama en opa. “De jaren voor corona waren we het grootste eendagstornooi ter wereld”, verrast Karl Verscheure.

“We telden meer deelnemers dan het BK. Andere tornooien zoals het WK in Zweden worden dan weer over meerdere dagen gespreid. Dergelijke organisatie was niet mogelijk zonder de inzet van de hele vriendengroep, dat zijn toch zo’n 25 personen. Ook onze kinderen moesten meehelpen, en voor de catering mochten we steevast rekenen op de hulp van de lokale jeugdbewegingen.”

Vipbehandeling

Op 1 mei valt het doek, dan organiseert HDSU voor de laatste keer dit tornooi. “Onze ploeg bestaat uit heel wat gedreven medewerkers, maar toch vergt dit heel wat van ons”, legt Karl uit. “Het wordt jaar na jaar moeilijker om ons nog volledig op te laden naar 1 mei toe. Daarom is in unanimiteit de beslissing genomen dat het in 2022 onze laatste organisatie wordt. We zullen er nog eenmaal invliegen en het beste van onszelf geven. Met de vaste ingrediënten zoals de vipbehandeling, de gekke fietsen, kinderanimatie en sfeervolle muziek. We zien iedereen dus graag nog eenmaal terug op zondag 1 mei als deelnemer, toeschouwer of supporter!”

Voor deze laatste editie zijn ook niet-West-Vlaamse ploegen welkom. Hoewel die natuurlijk nooit de titel van West-Vlaams kampioen kunnen behalen.