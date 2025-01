Hanne (43) is de Krak van Diksmuide: “Ze dromen hier al van een ‘Krak van Keiem’-feest”

“Het is zalig om je verbonden te voelen met anderen”

Wat zijn de evenementen die je helpt organiseren?

“Ik werk voornamelijk achter de schermen voor de twee verenigingen: aanvragen doen, uitnodigingen maken, affiches ontwerpen, en maar. Met de feestcommissie organiseren we jaarlijks een Nieuwjaarswandeling en het kermisweekend. De Nieuwjaarswandeling kon dit jaar helaas niet doorgaan door het voorspelde slechte weer. Met de landelijke gilde organiseren we dit jaar ‘Dorp in de kijker’.”

Waar komt die passie voor verenigingen vandaan?

“Dit is iets wat ik al van jongs af in me heb. Ik hou van organiseren, creëren en delegeren. Ik voel me goed als ik weet wat er gaat gebeuren. Daarmee dat ik altijd liever leidster was dan gast in de Chiro vroeger. Toen ik in Keiem kwam wonen en ik gevraagd werd om in het bestuur van de feestcommissie te komen, heb ik geen moment getwijfeld. Later kwam daar dan de Landelijke Gilde bij.”

Waar geniet je het meest van bij de evenementen?

“Voor mij is het onder de mensen zijn een absolute voorwaarde voor een gelukkig leven. Dat mag gerust aan de zijlijn zijn. Zoals op de kermis of de smulmarkt aan de kassa zitten vind ik supertof. Met een compagnon aan mijn zijde lukt dit wel nog. Het is zalig je verbonden te voelen met anderen.”