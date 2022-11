Hanenaar Gaëtan Fanuel scoort met fietshersteldienst aan huis

Gaëtan Fanuel (35) startte afgelopen zomer met een fietshersteldienst aan huis en kan sindsdien de vraag amper bijhouden. Binnenkort biedt hij ook gerecycleerde tweedehandsfietsen aan.

Kleine herstellingen voert hij uit bij je thuis, voor grote herstellingen komt Gaëtan Fanuel je tweewieler eerst ophalen om hem daarna tiptop weer af te leveren.

De Hanenaar vond daarmee het gat in de markt, en dat in bijberoep nog wel. “Ik werk als operator in de noodcentrale 112. Shiften van twaalf uur, wat wil zeggen dat ik ook vaak thuis ben. Zo ben ik op het idee gekomen”, zegt hij. Gaëtans passie voor fietsen begon toen hij als jobstudent gocarts verhuurde in Oostende. Geleidelijk aan leerde hij daar ook aan fietsen sleutelen.

Opleiding

“Momenteel volg ik via de Bike Repair Academy een opleiding om aan mountainbikes en elektrische fietsen te kunnen werken. De bedoeling is om op termijn een fysieke winkel te openen, maar voorlopig doe ik de herstellingen thuis in mijn werkatelier. Ik verdeel op specifieke aanvraag wel fietsen van groothandel De Scheemaeker in Brugge. Dat bespaart mij de kost van een showroom.”

Gerecycleerde fietsen

Binnenkort wil Gaëtan ook gerecycleerde fietsen aanbieden. “Ik koop oude wrakken op en zandstraal er de lak van af. Vervolgens kijk ik voor nieuwe onderdelen, waardoor je een tweedehandsfiets krijgt die er zo goed als nieuw uitziet. Terwijl je aan een gloednieuwe fiets vlug vierhonderd euro kwijt bent, heb je er bij mij al één voor de helft”, klinkt het. Gaëtans fietsenhandeltje loopt intussen als een trein. “Bij andere fietsenmakers uit de buurt moet je soms twee weken wachten en in Wenduine is er zelfs geen fietsenmaker meer. Zestig procent van mijn klanten komt dan ook uit Wenduine”, zegt hij. Gaëtan kan intussen de vraag amper bijhouden. “Dit is echt een gat in de markt.” Meer info op www.fietsenfanu.be (WK)