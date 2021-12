Handen af van onze Patersdreef!

De Tieltse schrijfster Ann De Craemer geeft elke week een inkijk in haar leven.

Het zorgde voor beroering op Facebook: een flyer die werd gepost in de groep ‘Tielt….zoals het ooit was’. De flyer is promotie voor appartementen die binnenkort langs de Patersdreef zullen worden neergepoot. Ik gebruik het woord ‘neerpoten’ omdat de appartementen zoals ik die zie op de foto geen enkele klasse uitstralen en helemaal niet passen bij de eerder landelijke, rustieke omgeving rond Patersdreef en stadspark.

Een stukje uit de tekst op de flyer: ‘Residentie De Linden is een kleinschalig project met vier luxueus afgewerkte appartementen. Dit prachtige project bevindt zich in het centrum van Tielt, rechtover de Paterskerk en op een steenworp van de winkelstraten.’

Breid gewoon het Patersbos uit en zorg voor een grote groene stadslong

Ik werd pisnijdig toen ik het las: de Patersdreef is geklasseerd en dus beschermd. Ik deed rondvraag en vernam dat de appartementen zullen komen aan de garages achter de woning die zich nu al aan de dreef bevindt. Dat verzacht de pijn een beetje, maar niet mijn onbegrip: waarom die eeuwige drang naar beton? Waarom alweer appartementen? Waarom niet gewoon bomen en een klein miniparkje waar scholieren van Regina Pacis tijdens de middagpauze hun lunch kunnen opeten?

En: gaan we met de Collegesite niet nog meer beton in onze stad krijgen? Bij de voorstelling van dat project werd ons groen beloofd, maar dat wil ik nog wel eens zien. Denkt het bestuur dat de Collegesite winkelketens naar Tielt zal lokken? Denk dan maar twee keer na of neem een kijkje in Roeselare, waar de ene winkel na de andere te huur staat.

Is het zo moeilijk om een langetermijnvisie te ontwikkelen voor een van de mooiste stukjes van onze stad? Breid gewoon het Patersbos uit, want zo groot is dat nu ook niet, en zorg voor een grote groene stadslong. Maar bomen brengen geen geld op, nietwaar?