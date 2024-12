Haar voorvaderen lieten het leven in Vlaamse velden en nu brengt Duitse Kathrin Rinke (58) er voor het eerst alleen haar kerst door: “Om mij volledig te verdiepen”

Duitse en Britse soldaten vierden 110 jaar geleden spontaan kerst met mekaar tijdens de Eerste Wereldoorlog. Sinds 10 jaar herinnert een monument bij Ploegsteert aan dit uitzonderlijk moment van vrede. In deze periode weerklonk op deze plek Frohe Weihnachten en kerstmuziek, afkomstig van de smartphone van Kathrin Rinke. De 58-jarige Duitse was er met haar wagen en daktent om te kamperen. Ze had een kampvuurtje gemaakt, enkele kaarsen ontstoken en zat er moederziel alleen, maar zichtbaar genietend. Boven haar daktent wapperden drie vlaggen: een Duitse, een Britse en in het midden een vredesvlag.

Het is een erg afgelegen plaats om kerst te vieren en meer dan driehonderd kilometer van haar thuis in Keulen, een Duitse stad waar elk jaar tal van Vlamingen heen trekken voor de kerstmarkt en sfeer. “Ik koos er bewust voor om helemaal alleen naar deze streek te komen. Niet iedereen is zo gek als ik (lacht).” Kathrin vertelt in haar beste Engels en toont zich zeer gastvrij. “Would you like a beer?”

Grootste wens

“Normaal vier ik elk jaar Kerstmis met mijn familie, maar het was mijn grootste wens om deze kerst hier door te brengen. Mijn familie die in de buurt van Keulen leeft, maakte deze wens mogelijk. Ik wou er helemaal alleen zijn omdat dit de enige manier is om mij volledig onder te dompelen en te verdiepen. Mijn grootvader overleed bij Ieper, waar precies weten we niet. Ook mijn overgrootvader stierf in de oorlog. Het is ontroerend, mijn eerste keer op deze plek. Ik bracht er drie nachten door. Wanneer het donker werd, ging ik wel eens een wandeling maken. De stilte van de nacht was precies een vorm van meditatie. Ik voelde me nauw verbonden met wat hier 110 jaar geleden gebeurde.”

Eenzaam voelde Kathrin zich niet. “Ik sta in contact met familie en vrienden via sociale media.” Ter plaatse kreeg ze zelfs onverwacht gezelschap. “Ik nam aan dat ik alleen zou zijn, maar mensen uit België en Frankrijk kwamen me een bezoekje brengen. Dat maakte me gelukkig. We dronken iets samen, ik vond dat heel aangenaam. Ik leef in een gedeeld appartement in Keulen en werk er als een leraar voor kinderen met een fysieke beperking.”

“Unieke plek”

De drie vlaggen die Kathrin hees aan haar wagen, tonen waarom ze koos voor een eenzame kerst in Vlaamse velden. “Ik ben een persoon die tegen geweld is. De oorlogen in de wereld vind ik vreselijk. In deze context vind ik het buitengewoon mooi dat in deze streek mensen ooit hun wapens neerlegden en vrienden werden. Het was belangrijk voor mij om kerst door te brengen op deze unieke plek, ter nagedachtenis van de kerstbestanden en natuurlijk van de vele mensen die hier sneuvelden. Mijn komst was een teken van vrede in de wereld. Ik ben erg, erg gelukkig dat ik er was.”

Mesen en Passendale

Aan het kampvuur toonde Kathrin foto’s van andere symbolische monumenten en plaatsen die ze bezocht tijdens haar kersttocht door Vlaamse velden, waaronder het bronzen beeld dat de kerstbestanden herdenkt op de Markt van Mesen en Tyne Cot Cemetery bij het Zonnebeekse Passendale. Via Brugge en Brussel trek ik terug naar Keulen, waar ik mijn familie zal bezoeken. I wish you nice days.” (TP)