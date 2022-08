Gulle schenking van Rotary Maldegem en Innerwheel Meetjesland voor Timanti

Een ruime delegatie van Rotaryclub Maldegem en Innerwheel Meetjesland kwam deze week langs in het nieuwe dagopvangcentrum voor kinder- en jeugdpsychiatrieTimanti (AZ Alma) in Eeklo. Ze hadden een forse cheque van maar liefst 5.000 euro mee en dat bedrag zal dankbaar gebruikt worden om de hippotherapie voor de jongeren verder te zetten.

De delegatie van Rotaryclub Maldegem en Innerwheel Meetjesland werd in het Timanti-paviljoen welkom geheten en wegwijs gemaakt door coördinator Griet Plettinx en klinisch psycholoog Stephanie Peene. De bezoekers, onder leiding van professor dokter Filip De Keyser (een bekend gezicht in het ziekenhuis), waren erg onder de indruk van het fraaie paviljoen.

Het bedrag van 5.000 euro is zeer welkom en zal worden besteed om de vorig jaar opgestarte hippotherapie, i.s.m. OBC De Waai, verder te zetten. Op woensdagvoormiddag gaan telkens maximaal vier jongeren van Timanti naar OBC De Waai om er, onder leiding van Birgit Tavernier, een gekwalificeerde hippotherapeut, de helende invloed van werken met paarden te ondervinden.

“Om zoveel mogelijk jongeren tijdens hun traject op Timanti de kans te geven hippotherapie te volgen, kozen we voor kortdurende reeksen van 5 tot 6 sessies per reeks”, vertelt coördinator Griet Plettinx. “Voor elke reeks wordt er in het team besproken voor welke jongeren het een meerwaarde kan zijn en wordt per jongere bepaald waarmee we tijdens de hippotherapie aan de slag kunnen gaan. We zoeken naar thema’s, zaken die bij de jongeren leven, dingen waar ze mee worstelen en proberen via het contact met de paarden en andere dieren hen nieuwe ervaringen te laten opdoen in het hier en nu. We vragen ons af wat de jongere op dit moment nodig heeft en hoe de paarden en andere dieren hen daarbij kunnen helpen.”

Thema’s waarmee tot hiertoe aan de slag gegaan is bij de jongeren zijn: rust vinden, er mogen zijn zonder verwachtingen of iets te moeten presteren, ruimte voor zichzelf mogen en kunnen nemen, terugvinden van ‘joie de vivre’, vreugde vinden in iets, spanning en stress loslaten, kind/puber kunnen zijn, verwachtingen en prestatiedruk loslaten, voeling krijgen met zichzelf, positieve ervaringen opdoen, werken aan het zelfvertrouwen, grenzen leren aangeven…

“De samenwerking tussen Birgit als hippotherapeut en iemand van Timanti als co-therapeut is absoluut een meerwaarde. Dit zorgt ervoor dat de we tijdens de hippo aan de slag kunnen gaan met wat er bij de jongere leeft op Timanti. Zo leggen we de link tussen hun traject binnen Timanti en de hippotherapie.”