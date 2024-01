Grootste inventarisatie ooit in de stad Izegem van start

Nadat tientallen paletten met bedrijfsarchief van de voormalige drukkerij Strobbe weggehaald werden uit de site wordt nu gestart met de inventarisatie. “Het gaat om de grootste operatie ooit in de geschiedenis van de stad Izegem en breidt het historisch stadsarchief enorm uit met waardevolle informatie”, zegt schepen van Archief Kurt Himpe.

“Door het belang en de waarde van de collectie wordt gestart met een prioritaire inventarisatie en digitalisering ervan”, verduidelijkt schepen Kurt Himpe. “Daarvoor werd in samenwerking met de stad, het intergemeentelijk archiefteam en de erfgoedcel TERF een collectieregistrator via een beroepsinlevingsstage aangesteld.”

“In een eerste fase komt er een inventarisatie en het herverpakken van de collectie, wat noodzakelijk is om de collectie te beschermen door optimale bewaarsystemen en het verwijderen van nietjes en metalen clips”, aldus intergemeentelijk coördinator archief en erfgoed Karen Derycke. “Er wordt ook gekeken om in een volgende fase een vrijwilligerswerking hierrond op te starten, want het is een grote klus.” De klantendossiers over de schoen- en borstelindustrie zijn al enige tijd overgebracht naar het museum Eperon d’Or voor een inventarisatie door medewerkers en vrijwilligers.

Er komt ook een digitale ontsluiting via de erfgoedbank

“Na de inventarisatieoperatie zal geleidelijk aan ook alles ingevoerd worden in de provinciale archiefdatabank Probat, waarin nu al meer dan 14.000 items uit het Izegemse stadsarchief in zijn opgenomen. Zo zal iedereen van thuis uit kunnen nakijken wat er allemaal te vinden is”, zegt schepen Kurt Himpe. “Maar er komt ook een digitale ontsluiting van heel wat collectiestukken via de erfgoedbank. Het digitaliseren zorgt er ook voor dat de documenten dan uiteindelijk minder door de handen moeten gaan en beter beschermd zijn.”

“In het stadsarchief zal nu ook voorlopig plaats gemaakt worden om systematisch de geïnventariseerde en herverpakte stukken een onderkomen te geven. Dat gaat waarschijnlijk om honderden zuurvrije dozen”, besluit de schepen.