Groepspraktijk De Puzzel biedt rouwmassages aan in Zerkegem: “Dit is uniek in België”

In de Vedastusstraat in Zerkegem opende groepspraktijk De Puzzel haar deuren. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen er terecht voor allerlei vormen van therapie. “Daarnaast zijn we ook gespecialiseerd in rouwverwerking”, zegt bezielster Griet Gobyn.

Groepspraktijk-rouwcentrum De Puzzel is het geesteskind van relatie- en gezinstherapeute en rouwexperte Griet Gobyn. De psychologe van opleiding startte haar praktijk jaren geleden bij haar thuis in de Vedastusstraat.

Sterk team therapeuten

“Later kwamen Dominique Coopman, Eva Depoortere en Eline Devriese erbij”, zegt Griet. “Omdat onze praktijk uit haar voegen barstte, wilden we uitbreiden. Ons oog viel op een huis even verderop in de Vedastusstraat. We gingen op zoek naar versterking, en dat mag je letterlijk nemen: Groepspraktijk De Puzzel bestaat uit een sterk team van therapeuten”, zegt Griet trots. Zij is ook de bezielster van ‘In warme handen’, een initiatief in Brugge rond rouw.

Het team bestaat – behalve uit bovengenoemd viertal – ook uit Hannelore Depickere, Isabel De Coessemaeker, Charlotte De Ly, Faran Vosté, Inge Lessaffre, Nele Syryn en Barbara Vanelslander.

“Er wordt steeds meer de nadruk gelegd op rouwzorg”

De Puzzel is niet alleen een groepspraktijk waar men allerhande vormen van therapie aanbiedt, maar ook een rouwcentrum. “Jammer genoeg worden wij in ons leven geconfronteerd met sterven en afscheid nemen. Vanuit de palliatieve zorg wordt meer en meer de nadruk gelegd op rouwzorg. Een zeer belangrijk gegeven”, vervolgt Griet.

Uniek binnen het aanbod van De Puzzel is ongetwijfeld de rouwmassage. Daarvoor kan men terecht bij Barbara Vanelslander. Zij volgde in 2022 in Amsterdam de opleiding rouwmassage, lichaamsgerichte begeleiding bij rouw en verlies. “Barbara was een van de eersten die deze opleiding volgden. We denken dat we dit in onze groepspraktijk in primeur kunnen brengen.”