Groene begraafplaatsen in Komen-Waasten schenken aandacht aan natuur

Een kerkhof gaat meestal gepaard met een imago van verdriet en verlies. In Komen-Waasten trekt men dan weer de kaart van hoop en herdenking. Alle 7 begraafplaatsen ondergaan een complete metamorfose om ze zo opnieuw een volwaardige plaats in de samenleving te geven.

Het project, dat werd gelanceerd onder impuls van Chantal Bertouille (67), kon initieel op heel wat kritiek rekenen. Als voorzitster van de commissie die instaat voor het beheer en onderhoud van de kerkhoven, bleef ze echter geloven in het verhaal, met succes. “Onze begraafplaatsen gingen gebukt onder een triest en erg deprimerend imago”, verklaart ze de transformatie.

“Er was geen plaats voor groen, steen en beton was de norm en we konden de jeugd niet meer motiveren om de overledenen te herdenken. Voor hen was een bezoek aan het kerkhof een slameur waar ze liever niet mee bezig waren. Daarnaast werden ook de Europese regels voor groenbeheer erg streng. In lang vervlogen tijden spoten onze medewerkers alles plat met pesticiden, ondenkbaar en ronduit verboden vandaag de dag. Dit alles bracht er ons toe het project ‘natuur & kerkhof’ in het leven te roepen.”

Aandacht aan biodiversiteit

Het beton werd overal gereduceerd tot het strikt noodzakelijke en de natuur kreeg er vrij spel. “Gecontroleerd vrij spel natuurlijk”, pikt Chantal meteen in. “We schenken aandacht aan de biodiversiteit, aan het ontwikkelen van groene longen in de gemeente en vooral het opnieuw aantrekkelijk maken van de kerkhoven. Stap per stap lieten we de natuur de trend bepalen en kwamen onze mensen enkel tussen als het broodnodig was. De scholen van de gemeente maakten allemaal insectenhotels die er werden geïnstalleerd en we kozen resoluut voor muren van planten in plaats van steen.”

“In het begin riep dat bij de bewoners van onze gemeente heel wat vragen op want ze dachten dat we de begraafplaaten aan hun lot hadden overgelaten. Nu begint men het effect te zien en wordt het duidelijk wat onze visie was. Een kerkhof moet een plaats worden waar mensen tot rust kunnen komen, waar mensen kunnen bezinnen en waar mensen kunnen herdenken. We merken nu al dat jongeren de weg terug hebben gevonden. Zo genieten ze hier vaak van het middaguur en automatisch kijken ze naar de graftombes en de inscripties.”

Strooivijver

Op de begraafplaats van Houthem wordt ondertussen nog hard gewerkt aan een absolute primeur. “Als eerst in de regio zullen we hier over een strooivijver beschikken”, sluit Chantal af. “Assen van onze overleden dierbaren kunnen op die manier in de vijver worden uitgestrooid. Een sereen moment waar de connectie tussen mens en natuur erg sterk is.”

“Het is een concept dat in onze buurlanden erg gegeerd is maar in België liepen we nog wat achter. Komen-Waasten wil op die manier de toon zetten want kerkhoven moeten meer dan ooit mensen verbinden met elkaar.”

