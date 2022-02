Groen wil pijnpunten uit Torhoutse buddywerking weg

Tijdens de zitting van de Torhoutse gemeenteraad kaartte raadslid Sien Lagae (Groen) de plaatselijke buddywerking aan. “Die ging in juni 2019 met een ambitieuze visietekst van start, maar na bijna drie jaar merken we nog heel wat kinderziekten op”, zei ze. “Hoog tijd om de pijnpunten weg te werken.”

De buddywerking werd uitgerold om mensen te laten bijstaan door vrijwilligers. Buddy’s houden bijvoorbeeld ouderen gezelschap, verdrijven de eenzaamheid, voeren een klein taakje uit, gaan samen een kop koffie drinken, enzovoort.

Communicatie loopt vaak spaak

Sien Lagae wou weten hoeveel buddy’s er momenteel actief zijn en hoeveel mensen er op de wachtlijst staan om een buddy te krijgen. “In de visietekst van 2019 stond dat er viermaal per jaar een buddycafé zou plaatsvinden en dat er geregeld evaluatiegesprekken zouden gebeuren”, zei ze. “Helaas gebeurt dat zelden. Plus: de communicatie naar de buddy’s toe loopt vaak spaak. Velen kregen geen bon voor een koffie in ’t Centrum, de uitnodiging voor het vrijwilligersontbijt kwam pas twee weken vóór datum aan, de gratis Torhoutbon werd erg laat uitgereikt, enzovoort. Overigens: wanneer een nieuwe kandidaat-buddy zich aanmeldt aan het vrijwilligersloket komt de ontvangst weinig professioneel over. Welke concrete acties zullen jullie ondernemen om hieraan te verhelpen?”

Corona heeft de werking parten gespeeld

“Vergeet niet dat we te maken hebben gekregen met corona”, antwoordde schepen van Vrijwilligerswerking Lieselotte Denolf (CD&V). “Het virus heeft heel wat plannen gedwarsboomd. Momenteel hebben we 15 buddy’s beschikbaar en wachten er een drietal mensen op iemand om hen gezelschap te houden.”

“Eenmaal de coronabeperkingen volledig van de baan zijn, zal de werking op kruissnelheid kunnen komen. Sowieso verloopt de communicatie naar de buddy’s toe bij mijn weten wél goed. Er kan zich weleens een misverstandje voordoen, maar dan zetten we dat snel recht.”