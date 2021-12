Groen Torhout wil de strijd met de energiearmoede aanbinden

Energiearmoede is door de hoge prijzen voor gas en elektriciteit actueler dan ooit. Dus stelde Sien Lagae (Groen) maandagavond tijdens de Torhoutse gemeenteraadszitting voor om met de stad een samenwerking met de vzw Papillon te overwegen. Die vereniging verhuurt energievriendelijke toestellen aan mensen die met armoede kampen.

“Mensen in armoede hebben vaak geen toegang tot de meest energiezuinige woningen en kunnen hun energieverslindende huishoudtoestellen niet zomaar vervangen door energiezuinige”, aldus Sien. “De stijgende energieprijzen treffen hen op die manier des te harder. Torhout doet inspanningen om energiearmoede tegen te gaan via het Sociaal Huis, maar ook een samenwerking met de vzw Papillon lijkt ons zinvol.”

Tegelijkertijd voedselverspilling tegengaan

“Het gaat om een circulair project van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen”, vervolgde het Groen-raadslid. “Het principe van Papillon is eenvoudig. Gezinnen die onder de armoedegrens leven en niet over de middelen beschikken om een nieuw huishoudtoestel te kopen, kunnen energievriendelijke toestellen huren tegen een heel laag maandelijks tarief van 7 euro. Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen werkt daarvoor samen met een leverancier die de toestellen plaatst, onderhoudt en eventueel vervangt. De afgedankte toestellen worden gerecycleerd.”

“Het plaatsen van een energiezuinige diepvriezer kan al snel een besparing van een kleine 300 euro per jaar opleveren”, gaf Sien als voorbeeld. “Plus: de mogelijkheden worden groter om gezonde en verse gerechten te bereiden en voedselverspilling tegen te gaan. Van het Sociaal Huis wordt enkel gevraagd om de huurgelden te innen en op het einde van het jaar door te storten. Meestappen in het project kan bovendien bijdragen aan het halen van de klimaatdoelstellingen van de stad.”

Stadsbestuur wil eerst extra informatie inwinnen

“Dit is zeker een lovenswaardig initiatief, gegroeid vanuit Samenlevingsopbouw door een samenwerking tussen Bosch Huishoudelektro en het sociale-economiebedrijf Sofie uit Luik, dat instaat voor het opnieuw in orde stellen van de bijna-nieuwe toestellen”, antwoordde schepen van Sociale Zaken Paul Dieryckx (Vooruit). “Aangezien de Kringwinkels en andere circulaire economie nog geen oplossing op dat vlak kunnen bieden, zijn we bereid dit verder te bekijken. Maar we blijven met vragen zitten omtrent de voorwaarden, de prijszetting en wat er gebeurt bij een nodige herstelling of het verdwijnen van het toestel. Ook de werklast voor het Sociaal Huis om de huurgelden te innen en de opvolging te verzekeren, baart ons wat zorgen. Eenmaal we alles op een rijtje hebben , komen we hierop terug.”