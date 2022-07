Groen licht voor masterplan van het centrumpark

De gemeenteraad zette unaniem het licht op groen voor het masterplan van het centrumpark. De oude brandweersite krijgt een totaal nieuwe invulling. De kazerne en de sociale woningen gaan tegen de vlakte, er komt een gloednieuw vrijetijdspunt en het geheel wordt omgevormd tot een groen centrumpark.

“Er komen twee wandel- en fietsassen met vier toegangen”, verduidelijkte schepen van Ruimtelijke Ordening Matthias Vanneste (Open Vld). “Er komt een hardere as tussen het Sportcentrum en het gemeentehuis en een zachtere as tussen het groen van de Rodenbachstraat naar de Commandant Edmond Ameyestraat. In het park voorzien we zitelementen waar men tot rust kan komen. Er is volop ruimte voorzien voor allerlei evenementen, beleving en horeca. Voor kinderen en jongeren komen er waterspelletjes en speelelementen. We voorzien ook petanquepleinen en een heus buitentheater. Voor het vroegere politiekantoor aan de Hoogstraat gaan we op zoek naar uitbaters om er een café of restaurant te realiseren.”

“Het groene park wordt uitgebreid van 1.400 naar 5.500 vierkante meter. Het centrum wordt daarmee verder vergroend. De huidige geasfalteerde zone wordt zoveel mogelijk onthard. De 20 aanwezige waardevolle bomen blijven behouden en ingepast in het ontwerp. Het regenwater zal maximaal op de site zelf geïnfiltreerd worden in zogenaamde regentuinen.”

Vrijetijdspunt

“Er komt een vrijetijdscentrum met bibliotheek waar nu nog de appartementen van het Leon Defraeyeplein zijn. We willen van die nieuwe bibliotheek niet alleen een afhaalpunt voor boeken maken, maar vooral een belevingscentrum waar literatuur centraal staat. Grote glaspartijen zullen het aanwezige groen binnentrekken in het gebouw. Er zullen vergaderzalen zijn voor verenigingen en een centraal onthaal voor alle inwoners van de gemeente. We voorzien ook openbare toiletten die geïntegreerd worden in dat nieuwe gebouw.”

“De huidige parking op het Leon Defraeyeplein zal verdwijnen. Studies hebben aangetoond dat er in Deerlijk voldoende parkeergelegenheid is en dat de blauwe zone met shop & go plaatsen uitstekend werkt. Toch blijven we zeker en vast niet doof voor de bezorgdheid van burgers en handelaars. Daarom zullen we met enkele flankerende maatregelen ervoor zorgen dat het gemeentehuis en alle handelszaken vlot bereikbaar blijven. De parking aan de achterkant van het gemeentehuis wordt gevoelig uitgebreid, bij de handelszaken zullen we het aantal shop & go plaatsen uitbreiden en er komt naast het vrijetijdspunt een kortparking voor acht wagens.”

“De huidige sociale woningen van de bouwmaatschappij Mijn Huis gaan onder de sloophamer, waardoor we de oppervlakte van het centrumpark aanzienlijk kunnen vergroten en vergroenen. Er zullen nieuwe sociale woningen gerealiseerd worden op de huidige depotsite in de Stationsstraat. Uiteraard kan alles niet in één keer uitgevoerd worden. Daarom zal de realisatie gefaseerd verlopen. De start van de werken is gepland in de loop van 2023-2024.”

Parkeren

“We zijn ervan overtuigd dat dit masterplan voldoet aan heel wat dromen en verlangens van ons allemaal”, repliceerde Jurgen Beke (CD&V).

“Veel gemeentebesturen kunnen alleen maar dromen van zo een metamorfose van hun centrum. Toch kunnen we niet zomaar rond de bezorgdheid bij de nabijgelegen handelaars die de volledige parkeerruimte zien verdwijnen en vrezen voor een verlies aan inkomsten door een minder goede bereikbaarheid van hun zaak. De bezorgdheid van de handelaars is wellicht niet vreemd, want op geen enkel moment tijdens het traject werden de handelaars door de ontwerpers betrokken als stakeholder. Voor de handelaars is het evenwicht zoek tussen een groen centrumpark en een economische aantrekkelijke handelskern. Het is een goede zaak dat er na een overleg toch enkele flankerende maatregelen zullen gerealiseerd worden”. (DRD)