Grand Casino Knokke voor de tweede keer op rij verkozen tot beste casino van België

Voor het tweede jaar op rij is Grand Casino Knokke door de World Casino Awards, een evenement dat uitmuntendheid in de casino-industrie wereldwijd viert en beloont, en zuster-evenement van de prestigieuze World Travel Awards, uitgeroepen tot beste casino van België in 2022. Deze tweede verkiezing op rij tot Beste Casino van België is een grote eer en een erkenning van de visie die samen met de stad Knokke-Heist is ontwikkeld en de bijdrage van iedereen bij Grand Casino Knokke om elke gast de beste en veiligste entertainmentervaring te bieden in een prachtig en luxueus kader”, aldus directeur Tom De Clercq.

“Grand Casino Knokke is het flagship van Napoleon Sports & Casino in de wereldse kuststad Knokke en één van haar belangrijkste, meest bekende trekpleisters. In Grand Casino Knokke is alles aanwezig om elke bezoeker een unieke en exclusieve avond vol spanning en entertainment te bieden”, weet Eamonn O’Loughlin, CEO van Napoleon Sports & Casino: “Ik citeer een beroemde coach: “Winning takes talent, to repeat takes character” (“Winnen vergt talent, herhalen vergt karakter, nvdr”). Deze prijs is een uitzonderlijke mijlpaal voor het bedrijf en de ultieme erkenning voor het harde werk en de toewijding van het hele team van Grand Casino Knokke. We kunnen niet genoeg benadrukken hoe iedereen een fundamentele rol speelt in een casino. Onze sterke lokale aanwezigheid, met onze lokale medewerkers, technici, aannemers en dienstverleners, alsook onze nauwe banden en goede samenwerking met het kabinet van de burgemeester en de gemeente, hebben van Grand Casino Knokke een belangrijk en gewaardeerd lid van de Knokse gemeenschap gemaakt, en de TripAdvisor #1 attractie in Knokke. Dit toont eens te meer aan dat we op de goede weg zijn en geeft ons grote motivatie om Grand Casino Knokke verder uit te bouwen tot het meest gastvrije casino in België, en daarbuiten.”

Duurzaam entertainment

Spanning en vermaak in een veilige, beschermde omgeving. Dat is waar Napoleon voor staat. Als Belgisch marktleider in online entertainment en als lokaal verankerd bedrijf neemt Napoleon de volledige verantwoordelijkheid op zich voor duurzaam entertainment, zowel online als in zijn fysieke casino’s en speelhallen over heel België. Napoleon is eigenaar en uitbater van het Grand Casino van Knokke en uitbater van 23 arcades verspreid over België. De Napoleon-groep telt ongeveer 400 werknemers en is sinds de start, meer dan 40 jaar geleden, een gestage groeier geweest. Napoleon heeft zijn hoofdzetel in Erembodegem bij Aalst.

“We hebben de afgelopen maanden al onze systemen en processen geüpgraded om de laatste overgebleven manuele processen te verwijderen en de normen voor spelersbescherming naar een nieuw niveau te tillen. Het helpt ons ervoor te zorgen dat alle spelers een aangename en veilige ervaring hebben in ons Casino”, voegt Tom De Clercq toe, Executive Director van Napoleon Sports & Casino. “Ik wil het hele team van Grand Casino Knokke bedanken voor hun uitzonderlijke inzet en harde werk, evenals onze klanten die ons inspireren om voortdurend te innoveren en altijd een stapje extra te zetten”, zegt Thomas Van Cromphout, directeur van Grand Casino Knokke.

“We zitten vol ambities met nieuwe innovaties en speelautomaten in 2023. Het wordt een veelbelovend jaar waardoor het casino zeker het bezoeken waard is.

Zondag 29 januari Award Day

“Met grote plannen voor de toekomst is het zeker dat Grand Casino Knokke zijn uiterste best zal doen om Knokke te blijven laten schitteren in België en in Europa, en om elke dag aan elke bezoeker de meest vermakelijke en stijlvolle ervaring te bieden, in de veiligste en meest iconische locatie van België. Te beginnen zondag 29 januari tijdens onze Award day om onze klanten en medewerkers te bedanken met een gratis consumptie en maken we 200 gelukkige winnaars bekend met tal van prijzen.” (DM)