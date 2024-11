Tijdelijke invulling gezocht voor klooster de Pélichy

Na jaren van leegstand komt er binnenkort weer leven in het Klooster de Pélichy in de Gentsestraat in Izegem. Cohousing Projects kocht het klooster om het te renoveren tot een cohousingproject met 23 woningen. In afwachting van de bouwvergunning geven ze opdracht aan Monumento om in samenspraak met de Izegemnaars een tijdelijke invulling voor het klooster te zoeken.

“Het zou zonde zijn om deze prachtige kapellen en ontvangstruimtes al die maanden onbenut te laten”, zegt Federico Bisschop, zaakvoerder bij ontwikkelaar Cohousing Projects. “Wij bouwen bovendien projecten waarbij we het buurtgevoel willen versterken, en dat niet enkel met de bewoners van onze projecten zelf, maar liefst met de ruimere buurt. Daarom is de logische stap om Monumento de opdracht te geven om in afwachting van de nodige bouwvergunningen het klooster een tijdelijke invulling te geven en dat in samenspraak en samen met de buren.”

Caroline Staessens van Monumento neemt de opdracht graag aan: “Het klooster, als monumentaal en historisch pand, biedt een unieke kans om buurtparticipatie en projecten te initiëren die de lokale gemeenschap betrekken en het erfgoed in ere herstellen. Met Monumento richten we ons op een traject dat zowel de buurt als de culturele en historische waarde versterkt. Wij vinden een nieuw systeem uit waarbij we onderbenutte ruimtes terug waarde geven voor de lokale gemeenschap.”

Bouwaanvraag

Ondertussen werkt Cohousing Projects in nauw overleg met de erfgoedcel van de stad verder aan een bouwaanvraag. “We plannen 23 private woningen en appartementen in de voorste en achterste vleugel. Naast je eigen woning word je ook mede-eigenaar van de gemeenschappelijke delen: een zaal om mensen te ontvangen, een coworkingruimte, logeerkamers, een wassalon, een collectieve binnentuin… De gemeenschappelijke functies brengen we vooral onder in de historische ruimtes: de zilveren kapel en de ontvangstruimte, die beiden beschermd erfgoed zijn, maar tegelijk een geschiedenis van collectiviteit kennen. Op die manier brengen we bewoners van onze projecten op een ongedwongen manier samen.”, aldus Bisschop. “Maar eerst dienen we nog plannen in detail uit te werken. De historische waarde is voor ons ook van groot belang.”

© Cohousing Projects

Korte keten

De gouden kapel zou een semipublieke functie krijgen waarvoor volop naar een invulling gezocht wordt. “Van een restaurant tot ruimte voor kleine klassieke muziekoptredens”, klinkt het. “Alle ideeën zijn welkom. De tijdelijke invulling is dan ook goede voorbereiding op een definitieve invulling van de Gouden Kapel. “Die basis leggen we samen met de mensen in Izegem”, vult Staessens aan. “Onze eerste invullingen zullen er zijn waarbij duurzaamheid, solidariteit en verbinding centraal staan. Hier bouwen we op verder en er zal een plek komen voor theater, expositie, samen buurten en meer korte keten. Er is plek voor kantoorfuncties evenwel als ateliers of repetitieruimte.”