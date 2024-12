Gouden Kapel van klooster de Pélichy wordt tijdelijk… een rollerdisco

Na jaren leegstand komt er met een ambitieus cohousingproject weer nieuw leven in klooster De Pélichy. In afwachting van de bouwvergunning krijgt het gebouw echter een tijdelijke invulling. Op zondag 15 december kan je er tijdens de kerstmarkt terecht voor een…rollerdisconamiddag. Wat mogen bezoekers die dag precies verwachten?

Rolschaatsen in een klooster. Het klinkt misschien vergezocht, maar in Izegem wordt het binnenkort wel degelijk realiteit. “Op zondag 15 december kan je er in de namiddag terecht om al rollend het lokale erfgoed te ontdekken”, vertelt Eef Tanghe van Cohousing Projects, dat er op termijn 23 woningen voorziet. “Terwijl de renovatie van het beschermde klooster voorbereid wordt, zoeken we in samenwerking met Monumento manieren om het klooster tijdelijke invullingen te geven. Het klooster in de Gentsestraat, dat als beschermd erfgoed wordt beschouwd sinds 1981, opent zijn deuren voor een rolschaatsmiddag in een uniek decor. “

Op zondag 15 december organiseert de stad een kerstmarkt op de Korenmarkt. Tussen 14 en 20 uur zal je dan ook het klooster op rolschaatsen kunnen betreden. “ Alles loopt op rolletjes dankzij de samenwerking met de lokale Rollerskateclub vzw iSkate”, verzekert Eef. Kom na een bezoek aan de kerstmarkt of de Kerstcorrida dus naar het klooster en laat je rollen op de muziek. Het evenement is gratis: je kan ter plaatse skates lenen, je eigen wieltjes meenemen, of gewoon te voet door het klooster wandelen. Ook wie niet op wieltjes komt, is die dag meer dan welkom. De rollerdisco vormt het begin van een reeks activiteiten die georganiseerd zullen worden in afwachting van de renovatie van het klooster. Op deze manier wordt leegstand tegengegaan én een plaats geboden aan lokale initiatieven.”

Kantelpunt

Steven Leeman, één van de trekkers van iSkate, is blij met de kans om het klooster te kunnen inpalmen. “Toen ik de oproep voor een tijdelijke invulling zag moest ik meteen denken aan een gelijkaardig initiatief in Eindhoven, waar een kerk ook zo’n functie kreeg. We zitten ook op een kantelpunt waar de stad nadenkt over de herbestemming van zijn kerken, dus dit past perfect in dat ruimere gegeven. Het is niet de bedoeling om in het hele klooster te rolschaatsen, maar we gaan de Gouden Kapel wel omvormen tot rollerdisco, inclusief passende verlichting en uiteraard met leuke muziek. We gaan van aan de kerstmarkt tot het klooster pijltjes plaatsen voor wie wil komen skaten, maar ook wie enkel wil wandelen in het gebouw zal dat die dag perfect kunnen doen. Cohousing wil er ook een opendeurmoment aan koppelen en wij bekijken nog of we in één van de kamers een activiteit voor kinderen kunnen laten doorgaan. Het is al van 2012 geleden dat de Cultuurwandeling van de stad in het klooster te gast was, dus dit is een mooie gelegenheid om dit stukje lokaal erfgoed nog eens te ontdekken.”

De tijdelijke invulling is een manier van Monumento en Cohousing Projects om sterk te zetten op het buurtkarakter. “Door evenementen zoals deze willen wij geregeld de deuren van het klooster openzetten, zodat de hele gemeenschap kan genieten van deze unieke locatie”, klinkt het. “ Intussen wordt een bouwaanvraag voorbereid voor 23 private woningen en appartementen. Met dit cohousingproject trekken we de rode lijn door van een hechte buurt, waarin verbinding en samenwerking centraal staan. “

Meer info op www.cohousingprojects.be/izegem. Heb je zelf een leuk idee voor een tijdelijke invulling van het klooster? Dien je aanvraag in bij Monumento via info@monumento.be of kijk op hun website www.monumento.be