Gouden echtpaar Rik en Rita ontdekte de liefde al fietsend

Rik Guillemyn en Rita Verfaillie uit de Zomerweg zijn 50 jaar getrouwd. Het gouden koppel leerde elkaar al heel jong kennen. “Toen we samen naar school in Izegem en het werk in Emelgem fietsten”, zeggen ze.

Rik (73) werd geboren in het moederhuis van Lendelede. Hij woonde met zijn ouders eerst op de Bosmolens in Izegem. “Na mijn middelbaar aan het Sint-Jozefscollege in Izegem, behaalde ik mijn diploma technisch ingenieur bouwkunde aan het PTI in Kortrijk. Mijn jaar legerdienst deed ik aan het Militair Geografisch Instituut. Na het leger werkte ik achtereenvolgens bij studiebureau Vangheluwe in Izegem, woningbouw Clarysse in Pittem, woningbouw Lapeirre uit Roeselare en woningbouw Dumortier waar ik in 2011 met pensioen ging.”

Rita (72) werd geboren in Lendelede en groeide op in de Izegemsestraat. “Na mijn schooltijd werkte ik in een kapsalon op de Dam in Emelgem, een notariskantoor in Ingelmunster en in de schoenafdeling van de Sarma in het Ring Shopping Center in Kuurne. Enkele jaren later nam ik schoenwinkel Valère Vandewaetere over in Lendelede, eerst in de Stationsstraat, vanaf 1999 in het centrum van de gemeente. In juni 2012 ging ik met pensioen.”

Vrijage van 8 jaar

Rik en Rita leerden elkaar al heel jong kennen al fietsend. “Drie jaar fietsten we samen naar Izegem, ik naar het college, Rita naar het kapsalon in Emelgem”, zegt Rik. “Onze vrijage duurde wel acht jaar, maar de eerste drie jaar waren rustige liefdesjaren. We huwden op 18 oktober 1974 voor de wet, op 16 november voor de kerk. Het weer was zo slecht wat we onze huwelijksfoto’s binnen in het kasteel van Rumbeke in plaats van in de tuin moesten laten nemen.”

Scheidsrechter

Rik voetbalde van zijn 12de tot zijn 20ste bij KFC Lendelede, was vijf jaar scheidsrechter en speelde minivoetbal, werd in 1992 lid van de Globetrotters en stippelt de fietsritten uit voor fietsvereniging VLAS (Vlaamse Actieve Senioren). Rita houdt van fietsen, wandelen, shoppen en zorgt graag voor de kleinkinderen.

Rik en Rita hebben twee kinderen: Steven is gehuwd met Chantal en Lies woont samen met Frederiek. Ze zijn de grootouders van Rune, Obe en Vic. (IB)