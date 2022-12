Giovanni Seynhaeve en Allossa verkopen samen: LEGO-kerstballen steunen de ALS-Liga

Wie het goede doel wil steunen en ook nog eens iets leuks zoekt om in de kerstboom te hangen, kan opnieuw LEGO-kerstballen voor het goede doel kopen. Giovanni Seynhaeve is voor het derde jaar op rij de maker van dienst. Nieuw is dat je de kerstballen voortaan kan kopen en vinden in concept store Allossa in de Marktstraat.

Giovanni is al jaren gepassioneerd door LEGO. Hij nam enkele jaren geleden met succes deel aan LEGO Masters op VTM en verzorgt met Bricks For Everyone ook workshops rond de bekende blokjes.

“De voorbije twee jaar verkocht en maakte ik kerstballen uit LEGO voor verschillende goede doelen”, zegt Giovanni. “Dit jaar herhaal ik deze actie, met dat verschil dat de kerstballen nu rechtstreeks te koop zijn bij concept store Allossa in de Marktstraat. Ik leerde zaakvoerster Saartje Allosserie kennen toen ik voor Unizo mee hielp aan een LEGO-etalagezoektocht. Ook brouwer Jef Pirens van d’Oude Maalderij wees me in haar richting. Ik hou van de vaak duurzame spullen die ze er te koop aanbiedt. De kerstballen passen perfect in dat assortiment en daarom werken we dit keer samen.”

Dit jaar gaat er per bal méér geld naar het goede doel

Verschillende kleuren

De LEGO-kerstballen zijn in één formaat, maar wel in tien verschillende kleuren te koop en dat zowel in de winkel zelf als via de webshop op www.allossa.be. “Eén kerstbal kost 10 euro, waarvan er dit keer 5 in plaats van 3 euro naar het goede doel gaat, omdat de postkost niet langer in de bal inbegrepen is”, zegt Giovanni. “Het staat mensen uiteraard vrij meer dan die 10 euro te geven. Alle surplus gaat dan rechtstreeks naar het goede doel. In het verleden steunden we de vzw Victor, de Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) en het Kinderkankerfonds, dit keer willen we de ALS-liga een duwtje in de rug geven.”

De kerstballenverkoop loopt nog tot en met 24 december. Het eerste jaar werden er 236 verkocht, het tweede 198. “Door ze dit keer fysiek in de winkel aan te bieden hopen we een groter publiek te bereiken, ook omdat de actie langer doorloopt”, aldus Giovanni. “Volgend jaar zou ik de actie graag overlaten aan LEGO-club Brickantiers, die dit zeker tot een goed eind kunnen brengen.”

Info: www.allossa.be.