Gift moet Lida (11) en 234 andere bewoners meer laptoptijd gunnen in opvangcentrum: “Onderwijs is fundamenteel kinderrecht”

“Mijn laptop bleef achter in mijn thuisland”, vertelt Lida Alfarawn (11), die vluchtte uit Irak en intussen twee jaar in het opvangcentrum van Poelkapelle woont. Daar moet ze amper 6 laptops delen met 234 andere bewoners. Een gift uit Poperinge moet dat aantal opkrikken tot… 16. “Maar elke laptop extra maakt een verschil.”

“Op maandag, dinsdag en donderdag is er huiswerkklas in het centrum. Daar doe ik mijn schooltaakjes, waarbij ik soms een laptop mag gebruiken”, zegt Lida.

Soms, en alleen voor school, want er liggen slechts zes laptops in het opvangcentrum, dat 235 bewoners huisvest. “Onder hen 64 alleenstaande minderjarigen, dat is uitzonderlijk veel en komt in de buurt van ons hoogste aantal van 72 in 2015”, zegt centrumdirecteur Sofie Desseyn.

Corona en afstandsonderwijs hebben de nood aan computers versterkt. “Onderwijs is een fundamenteel kinderrecht, maar het was de voorbije jaren een enorm geregel en uiterst moeilijk om onze bewoners voldoende laptoptijd te gunnen via reservatielijsten”, aldus Desseyn.

“En die moeten we strikt opvolgen om iedereen een kans te geven. Naar aanleiding van de nieuwe aangekondigde coronamaatregelen vrees ik dat het aantal leerlingen in afstandsonderwijs opnieuw sterk zal verhogen. Gelukkig zijn we voorlopig sterk gespaard van corona, wellicht omdat bijna iedereen hier gevaccineerd is.”

“Vorig jaar hadden we heel veel kinderen in afstandsonderwijs en konden we niet voldoen aan de vraag rond digitalisering. We vroegen de scholen om al het didactisch materiaal door te sturen om af te drukken in het opvangcentrum. Het grootste nadeel: de kinderen maakten geen deel meer uit van de ‘digitale klas’.”

Hulp van Poperingenaar

Hulp komt nu vanuit Poperinge. “Via Poperings parlementslid Loes Vandromme werd ik in contact gebracht met het opvangcentrum van Poelkapelle”, zegt Poperingenaar Willem Hardeman, bestuurder van Lerian Communications. “Deze vzw zoekt en steunt projecten, die taal en integratie belangrijk vinden.”

Willem overhandigde vrijdagavond een cheque van 8.200 euro voor de aankoop van nieuwe laptops. “Onderwijs is heel belangrijk, zéker voor wie zich wil integreren en werk zoekt in onze maatschappij.”

Met de gift hoopt het centrum een tiental extra laptops aan te kopen, een printer en een opbergkast. “We hopen een goede deal binnen te halen, want elke laptop extra maakt een verschil. We zouden ook graag een workshop beginnen rond programmeren voor jongeren uit het centrum en de buurt.”

Voor laptops is Fedasil volledig afhankelijk van giften. “Ook onze huidige 6 laptops haalden we binnen via een fonds. In het verleden kregen we nog andere laptops, maar meestal zijn die verouderd of defect. Geen digitale toegang is vreemd in ons land, maar de realiteit in de centra. We zijn dankbaar, want de gift komt onze volwassenen ten goede voor taallessen en het opmaken van een cv en motivatiebrief in hun zoektocht naar werk en contacten met de buitenwereld. Het is belangrijk dat de digitale wereld voor iedereen openblijft.”

(TP)