Wereldprimeur in de Westhoek: ziekenhuis vervoert bloedstalen met drones van Diksmuide naar Ieper

Een drone zal voortaan automatisch bloedstalen vervoeren tussen het Jan Yperman Ziekenhuis en Diksmuide. Het ziekenhuis kreeg een dronecargoport en e-BO Enterprises installeerde drie 5G-masten om de wereldprimeur mogelijk te maken. “We zien enorme kansen voor West-Vlaanderen om een pioniersrol te spelen in het gebruik van drones, vooral in de gezondheidszorg”, zegt Jean de Bethune, voorzitter van POM West-Vlaanderen, een van de vele partners in het proefproject.

Het Jan Yperman Ziekenhuis voert als eerste ziekenhuis ter wereld een volledig geautomatiseerd transportsysteem in waarbij drones bloedstalen rechtstreeks van het Medisch Centrum Diksmuide naar het laboratorium in het Ieperse ziekenhuis vervoeren. “Het nieuwe dronesysteem werkt volledig automatisch en combineert 5G-technologie met een hoogtechnologische dronecargoport (DCP) op het dak van het Jan Yperman Ziekenhuis”, zegt Caroline Gheysen, directeur innovatie, beleidsinformatie en netwerken in het Jan Yperman Ziekenhuis. “Een verpleegkundige plaatst een bloedstaal in de drone op de campus in Diksmuide en vervolgens wordt de drone met ondersteuning van een private 5G-verbinding rechtstreeks naar het laboratorium in het Jan Yperman Ziekenhuis gestuurd.”

Bij aankomst op de DCP wordt het bloedstaal zonder tussenkomst van personeel naar de analysemachines gestuurd. “De DCP is aangesloten op de buizenpost van het ziekenhuis, waardoor er niemand naar het dak moet om de stalen op te halen. Door deze automatisering verloopt het transport sneller, efficiënter en met minder risico op menselijke fouten, waardoor bloedanalyses sneller kunnen gebeuren”, vervolgt Caroline Gheysen. “Waar dringende bloedstalen nu vaak per taxi vervoerd worden, bieden drones op termijn een sneller én goedkoper alternatief. Dankzij federale subsidies hebben we dit project kostenefficiënt kunnen uitvoeren. We zijn trots dat we deze wereldprimeur in de Westhoek kunnen verwezenlijken.”

60 kilometer per uur

De drones zijn specifiek ontworpen voor medisch transport. “De drones volgen een geprogrammeerd traject, dat onder meer De Blankaart vermijdt. Hoewel er geen piloten nodig zijn, blijven tijdens de testvluchten piloten in de buurt om alles te monitoren. Ze vliegen met een gemiddelde snelheid van ongeveer 60 kilometer per uur, afhankelijk van windrichting en -snelheid. Bij slecht weer met harde wind of veel regen worden de drones aan de grond gehouden”, aldus Caroline Gheysen. “De ideale vluchthoogte varieert tussen 80 en 100 meter. De testvluchten worden nauwkeurig afgestemd met luchtvaartautoriteiten en luchtverkeersleiding. Alle gemeenten langs de vliegroute hebben hiervoor toestemming gegeven. De dronevluchten zijn ook volledig gescheiden van ander luchtverkeer, zoals de MUG-helikopter, waardoor interferentie uitgesloten is. Parachutes en autorotatiesystemen garanderen een veilige landing bij motorproblemen.”

De dronecargoport staat op het dak van het ziekenhuis en is speciaal ontwikkeld door het bedrijf Helicus. “De DCP blijft eigendom van Helicus, maar het ziekenhuis krijgt het gebruiksrecht. Deze automatische landingsplaats is een wereldprimeur in medische toepassingen. Het biedt ruimte om meerdere drones op te laden en klaar te maken voor hun volgende vlucht wanneer ze niet actief zijn.”

Woensdag werden de drones voorgesteld in aanwezigheid van onder andere minister Petra De Sutter. © EF

Bij een positieve evaluatie van de eerste reeks testvluchten bekijkt het Jan Yperman Ziekenhuis of droneverbindingen tussen de verschillende campussen – zoals in Diksmuide, Komen, Poperinge en Ieper – mogelijk zijn, en of de samenwerking met andere ziekenhuizen kan worden uitgebreid. Het is de bedoeling om te onderzoeken of in de toekomst naast bloedstalen ook andere medische goederen zoals weefsels, medicatie, chemotherapiepreparaten en bloedzakken per drone vervoerd kunnen worden.

Samenwerking

Het proefproject is het resultaat van een samenwerking van het Jan Yperman Ziekenhuis met e-BO Enterprises, POM West-Vlaanderen, Orange Belgium, KU Leuven en Howest. Woensdag kwam federaal minister van Telecommunicatie Petra De Sutter (Groen) naar het Jan Yperman Ziekenhuis. “Dankzij onder meer federale steun en de inzet van vele partners bouwen we hier in de Westhoek aan een toekomst waarin drones niet alleen diagnostiek versnellen, maar ook levensreddende leveringen zoals medicijnen en defibrillatoren mogelijk maken”, zegt de minister. “Zo maken we samen het verschil, niet alleen als beleidsmakers of artsen, maar vooral als mensen. We creëren een zorgsector die klaar is voor de toekomst, waar de technologie van vandaag het leven van morgen kan redden.”

Caroline Gheysen, directeur innovatie, beleidsinformatie en netwerken in het Jan Yperman Ziekenhuis, met de drone die zal instaan voor het vervoer van de bloedstalen. © TOM GHEERAERT TOGH

De innovatieve 5G-infrastructuur speelt een cruciale rol in het autonome transport van medische bloedstalen. “Drones die zelfstandig kunnen opereren zonder menselijke tussenkomst hebben realtime data nodig om beslissingen te nemen. Om deze unieke route tussen het dialysecentrum in Diksmuide en het Jan Yperman Ziekenhuis te ondersteunen, installeerden we drie 5G-masten”, zegt Tom Ottevaere van e-BO Enterprises. Werner De Laet, Chief Enterprise Officer van telecompartner Orange Belgium voegt toe: “Door onmiddellijk in te spelen op de mogelijkheden van 5G-technologie hebben we de basis gelegd voor een revolutionaire verandering in hoe drones in de toekomst zullen worden ingezet.”

De testfase wordt begeleid door de expertise van KU Leuven en Howest. “We onderzochten de 5G-component, samen met de betrouwbaarheid van elektronische systemen in de dronecargoport. Ons FMEC-laboratorium heeft de mogelijke invloeden hiervan grondig beoordeeld”, legt Dries Vanoost van KU Leuven campus Brugge uit. “Om de veiligheid te waarborgen, voerden we cybersecuritytesten uit op zowel de dronecommandocentrale als de drone-infrastructuur”, voegt Kurt Schoenmaekers van Howest toe.

Zinvolle innovatie

Met dergelijke innovatieve projecten wil het Jan Yperman Ziekenhuis de zorgverlening in de Westhoek versterken en ondersteunen met praktische oplossingen. “Voor Jan Yperman moet innovatie vooral zinvol zijn: technologie die de kwaliteit van zorg verbetert, taken overneemt en het werk verlicht”, vertelt Frederik Chanterie, algemeen directeur van het Jan Yperman Ziekenhuis. “In een vrij afgesloten regio als de Westhoek is elke technologische vernieuwing die logistieke processen vereenvoudigt het onderzoeken waard. Als we dronetransport efficiënt en betrouwbaar kunnen inzetten, kan dit een grote meerwaarde betekenen voor onze regio.”

“Dankzij dit project hebben we de 5G-uitrol in de Westhoek een krachtige impuls gegeven”, zegt Jean de Bethune, voorzitter van POM West-Vlaanderen. “We zien enorme kansen voor West-Vlaanderen om een pioniersrol te spelen in het gebruik van drones en vooral in de gezondheidszorg. Zo zetten we onze regio niet alleen toekomstgericht en innovatief op de kaart, maar gebruiken we de technologie ook op een verstandige manier om concrete knelpunten, zoals de ontsluitingsproblematiek in de Westhoek, aan te pakken.”