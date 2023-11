Vlotte eerste onderwaterbevalling in AZ Oostende

Nayèla is de eerste baby die in AZ Oostende onder water het levenslicht zag. De eerste onderwaterbevalling in AZ Oostende – Damiaan verliep heel vlot.

Mama Lindsey beviel op dinsdag 7 november in het onlangs verhuisde onderwaterbad van een flinke dochter van 3,850 kg en 50,5 cm.

Onderwaterbevallen blijft in Oostende

AZ Oostende centraliseerde alle activiteiten voor ‘Ouder en kind’ op AZ Oostende – Damiaan. De dienst Materniteit van het Serruysziekenhuis verhuisde zo eind oktober naar de eengemaakte dienst op AZ Oostende – Damiaan. Ook het onderwaterbad verhuisde mee. AZ Oostende blijft dus de mogelijkheid om onder water te bevallen in Oostende aanbieden.

“Bij mijn eerste bevalling moest de onderwaterbevalling afgebroken worden en beviel ik uiteindelijk op de ‘normale’ manier. Ik zat er met de verhuis van de materniteit van Serruys naar Damiaan wel mee in dat een onderwaterbevalling niet mogelijk zou zijn maar alles kwam goed”, vertelt Lindsey opgelucht.

Een mijlpaal voor het team

“Het team was enthousiast voor deze mijlpaal voor het ziekenhuis en in amper een uurtje was ik bevallen. Het is alvast een eer om als eerste mama onder water te bevallen in AZ Oostende”, besluit Lindsey.