Bart Tommelein bij start AZ Oostende: “Begrip voor personeel, maar ziekenhuisfusie is nodig”

Bij de opstart van het eengemaakte AZ Oostende zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) dat hij begrip heeft voor de onvrede van veel personeelsleden. “Zo’n fusie doet zekerheden wankelen. Maar ze is noodzakelijk om medische disciplines in Oostende te houden.” Tommelein stelt dat er nog enkele discussiepunten zijn met het AZ Sint-Jan Brugge, en dat het AZ Oostende er alles aan zal doen om de onderwaterbevallingen weer op te bouwen.

Op 1 november gaat het fusieziekenhuis AZ Oostende officieel van start. Dat leidde op de allerlaatste dag voor de fusie tot een rouwmoment bij het personeel van de campus Serruys.

“Er is op alle fronten enorm gewerkt om tot deze stap te komen”, beklemtoont de burgemeester. “Zoals bekend gaat de campus Serruys nu enkele dagen dicht om het ict-systeem in orde te brengen, vanaf 7 november worden de raadplegingen en zorgeenheden er gefaseerd weer opgestart. We gaan naar een maximale samenwerking onder één beheer, maar met twee erkenningen, om dan tegen 1 januari 2026 onder één erkenning te kunnen doorgaan.”

“We mogen niet vergeten dat we tot nu toe twee aparte ziekenhuizen hadden, die nagenoeg hetzelfde aanboden”, motiveert Tommelein. “Het enige wat tussen beide ziekenhuizen zat, was het Maria-Hendrikapark. Een aantal disciplines verdwenen de voorbije jaren van de campus Serruys, maar dat betekende niet dat er een verruiming kwam van het aanbod van het AZ Damiaan. Zo kalfde het zorgaanbod in Oostende af. Terwijl we nu al vragen krijgen voor gesprekken om in het eengemaakte AZ Oostende nieuwe disciplines op te starten.”

“Op de campus Serruys is er nu tijdelijk maar een beperkte opvang spoedgevallen. Op 9 november start de spoedafdeling er weer helemaal op, maar daarna evolueren we naar één spoedafdeling op de campus Damiaan. Dat wordt de campus voor alle dringende zaken: de spoed, de kraamafdeling, de pediatrie, de acute opnames. Op Serruys komen alle planbare zaken: het slaapcentrum, een multidisciplinaire pijnkliniek en een reeks andere specialiteiten, met de bijhorende consultaties en hospitalisaties.”

Begrip voor rouw

“Ik heb er alle begrip voor dat zo’n fusie-operatie zekerheden doet wankelen bij de betrokken mensen en dat de personeelsleden van de campus Serruys een rouwmoment houden”, zegt Bart Tommelein. “Verandering is moeilijk. Afscheid nemen doet pijn. Dat is menselijk. Er zijn inderdaad medewerkers die vertrekken, maar het overgrote deel van het personeel en van de artsen blijft. We moeten nu ook niet doen alsof de samenwerking met het AZ Sint-Jan Brugge altijd zo optimaal was en altijd in het voordeel van Oostende. En hoe dan ook: Serruys verdwijnt niet. De campus blijft, maar in het nieuwe geheel van AZ Oostende. Trouwens: ook het AZ Damiaan verdwijnt als dusdanig. Ook dat gaat op in het nieuwe geheel. De medewerkers behouden hun loon- en arbeidsvoorwaarden, maar natuurlijk zijn er veranderingen. De uurroosters blijven niet voor iedereen dezelfde en niet iedereen blijft op dezelfde dienst werken. Maar als Serruys bij Brugge was gebleven, moesten er in de toekomst misschien ook mensen in Brugge gaan werken.”

Tommelein ontkent formeel dat het aantal bedden op de campus Serruys wordt afgebouwd. “Het AZ Oostende neemt de bedden van Damiaan en van Serruys over. De definitieve organisatie van de bedden is iets voor als we tegen 2026 naar één erkenning evolueren.”

discussie met Brugge

De burgemeester erkent dat het akkoord met het AZ Sint-Jan Brugge over de scheiding nog niet rond is. “We zijn het nog oneens over de pensioenen voor de mensen die al gepensioneerd zijn, de overname van de lonen en overuren van Sint-Jan, de erfpacht van de gebouwen en over 20 gespecialiseerde bedden”, somt hij op. “Het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid liet weten dat over die bedden pas op 15 december een beslissing zal vallen. Er zijn dus nog discussiepunten, maar die beletten niet dat het AZ Oostende vanaf 1 november operationeel zal zijn.”

Bevalling onder water

Burgemeester Tommelein gaat tot slot nog in op de mogelijke afbouw van de onderwaterbevallingen, tot nu toe het paradepaardje van Serruys. “Ik zat al rond de tafel met alle betrokken actoren. Wij zullen er alles aan doen opdat bevallingen onder water mogelijk blijven in Oostende, maar het plotse vertrek van twee gynaecologen maakt dat er niet makkelijker op. Dit is geen politieke kwestie, maar een persoonlijke discussie tussen bepaalde gynaecologen van Damiaan en Serruys. Dat betreur ik. Maar artsen zijn nu eenmaal zelfstandig.”