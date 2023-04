Sint Jozefskliniek Izegem en AZ Groeninge Kortrijk werken nog nauwer samen en willen één zorginstelling worden

De Sint-Jozefskliniek Izegem en AZ Groeninge Kortrijk intensifiëren hun samenwerking en willen zo in de toekomst komen tot 1 zorgorganisatie met 1 raad van bestuur.

“In het ziekenhuislandschap volgen de veranderingen zich de laatste jaren in een sneltempo op”, zeggen de directies van beide ziekenhuizen. “De overheid legt vooral de nadruk op samenwerking en schaalvergroting en daardoor zijn de ziekenhuisnetwerken ontstaan, waar regionale ziekenhuizen hun krachten kunnen bundelen om hooggespecialiseerde zorg aan te bieden.”

Sinds 2017

AZ Groeninge en de Sint-Jozefskliniek Izegem werken al samen sinds 2017. “Een heleboel concrete projecten, die steeds duidelijker zijn in de werkomgeving, werden al gerealiseerd. Meer medische diensten werken nauwer samen en sommige zijn zelfs al eengemaakt. En toch blijven er steeds nieuwe uitdagingen op ons afkomen. Sommige zijn opgelegd door de overheid, andere kwamen er door de budgettaire druk of door de gekende personeelstekorten in de zorg. Daarom willen beide ziekenhuizen evolueren naar één zorgorganisatie met één bestuursorgaan (raad van bestuur).”

Holding

Is dat een fusie? “Je moet het in de toekomst eerder zien als een holding die 2 ziekenhuizen in zijn portefeuille heeft”, zegt algemeen directeur Bernard Ceriez van de Sint-Jozefskliniek. “En dat is in de huidige tijd niet zo ongewoon. Het blijven ook na de realisatie van dit project 2 ziekenhuizen met elk hun eigen erkenning. De Sint-Jozefskliniek blijft een basis specialistisch ziekenhuis, complementair aan het aanbod van het referentieziekenhuis AZ Groeninge. De belangen van het personeel, van zowel de Sint-Jozefskliniek als van AZ Groeninge zullen in verdere besprekingen altijd gevrijwaard worden. Het uitgangspunt daarbij is dat elk van hen zoveel mogelijk kan blijven werken op zijn of haar favoriete locatie. Wanneer beide ziekenhuizen onder één raad van bestuur zullen werken kan ik nog niet zeggen. En er is ook geen datum afgesproken.”

Raden van bestuur, medische Raden en directies van beide ziekenhuizen willen om al die redenen de komende jaren evolueren naar één zorgorganisatie met één bestuursorgaan. Daartoe is een stuurgroep opgericht met als opdracht een concreet plan tot verdere integratie van beide organisaties uit te werken. “We willen met beide ziekenhuizen aan de patiënten een volledig kwalitatief, hoogstaand en complementair aanbod bieden binnen het regionaal zorgstrategisch plan van het E17-ziekenhuisnetwerk”, aldus de directies van beide ziekenhuizen. (IB)