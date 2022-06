PIT-ambulance verdwijnt uit AZ West Veurne, dienstverlening blijft gegarandeerd

Het ziekenhuis AZ West betreurt het stopzetten van de PIT-ambulance in Veurne. Brandweerzone Westhoek besliste een eind te maken aan het initiatief.

“Het Paramedisch Interventie Team (PIT) is een ambulanceteam dat, in plaats van uit twee ambulanciers, bestaat uit een ambulancier en een gespecialiseerd spoedverpleegkundige. Dit zorgt ervoor dat er complementair en sneller kwalitatieve eerste hulp kan geboden worden bij noodinterventies, en dit 24/7. Nu besliste Brandweer Westhoek om een einde te maken aan dit initiatief”, klinkt het misnoegd bij AZ West.

Meerwaarde

“De PIT-ambulance Veurne kwam er op vraag van de hulpverleningszone Westhoek en is al jaren een mooie samenwerking tussen de brandweer en AZ West. Deze kwalitatieve samenwerking is van grote meerwaarde voor de dringende, medische hulpverlening in onze regio”, laat AZ West weten. “Op basis van een beperkte financiële analyse, besliste de zoneraad van Brandweer Westhoek echter eenzijdig, zonder overleg, om deze samenwerking stop te zetten. AZ West betreurt deze beslissing en stelde de vraag om deze te herzien in functie van de grote meerwaarde van dit samenwerkingsproject inzake kwalitatieve, dringende medische hulpverlening voor de bevolking in onze regio.”

Verschillende voorstellen

Bij Brandweer Westhoek ontkent men dat er geen overleg geweest is. “Sinds november 2021 hebben wij meerdere keren samen gezetten met de mensen van AZ West en hun ook verschillende voorstellen gedaan”, vertelt Kristof Louagie, woordvoerder van Brandweer Westhoek. “AZ West kon zich daar echter niet in vinden.”

“Uit de analyse die we gemaakt hebben, kwam onder andere naar voor dat het in 2015 vooropgestelde economische voordeel voor Brandweer Westhoek, dat moest volgen uit de samenwerking met AZ West, niet gerealiseerd werd. Brandweer Westhoek besliste daarom en, ondanks de kwaliteitsvolle samenwerking, om de overeenkomst met AZ West voor de uitbating van de ambulance stop te zetten. Hierdoor wordt de werking terug zoals voor oktober 2015 waarbij de ambulance zal vertrekken vanuit de brandweerpost Veurne en niet langer vanuit het ziekenhuis. Het ziekenhuis blijft een MUG-dienst uitbaten waardoor de beschikbare medische middelen in de regio gelijk blijven voor de dringende geneeskundige hulp. De bevolking zal geen impact ondervinden van deze wijziging en nog steeds even snel een medisch middel zoals een ambulance voor de deur krijgen.”

“De beslissing werd door Brandweer Westhoek doordacht genomen en is het resultaat van meerdere gesprekken sinds november 2021, waar verschillende voorstellen werden gepresenteerd door Brandweer Westhoek naar AZ West toe. Er werd geen consensus bereikt, waardoor de samenwerkingsovereenkomst stop zal worden gezet op 1 januari 2023”, besluit Kristof Louagie.