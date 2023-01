Onbeperkt kleurboeken voor Oostendse ziekenhuizen

Het stadsbestuur schenkt aan AZ Sint-Jan Brugge-Oostende (campus Serruys) en het AZ Damiaan elk 50 kleurboeken voor kinderen. Het is het nieuwste item in de shop van de stad.

“De boeken bestaan uit 20 typische kleurplaten waarop kinderen zich kunnen uitleven. Stadsfiguurtje James en typische plaatsen zoals het Bosje, de vuurtoren of het Fort Napoleon komen er in voor”, zegt schepen Hina Bhatti (Open VLD), bevoegd voor het stadsfiguurtje. Elk ziekenhuis krijgt in eerste instantie 50 boekjes. De eerste exemplaren werden overhandigd aan de afdeling pediatrie van het Serruysziekenhuis.

Diensthoofd Ann Verschelde: “We krijgen regelmatig giften van serviceclubs waarmee we voor de kinderen materiaal kopen. Dit is een origineel geschenk dat zeker in dank aanvaard wordt.” Er zijn in de afdeling 16 bedden voor zieke kinderen maar per jaar worden er meer dan 750 kinderen verzorgd. “Als deze lading boekjes op is, dan bezorgen we nieuwe”, zo liet ook voorzitter Danick Minne van het Serruysziekenhuis weten.