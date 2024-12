Nieuwsfeit van het jaar: Jan Ypermanziekenhuis vervoert bloedstalen automatisch met drones

Toen het oude zwembad De Kupe sloot, rees de vraag: ‘Wat nu met deze ruimte?’ In 2023 ontstond er een samenwerking met het Jan Ypermanziekenhuis uit Ieper en er werd, na de nodige verbouwingen, een nierdialysecentrum geopend. Sinds 1 april dit jaar beschikt dit Medisch Centrum ook over een PIT-ambulance waarmee de dringende hulpverlening in de regio versterkt wordt. Eind november kwam daar nog een wereldprimeur bij.

In het Medisch Centrum Jan Yperman Diksmuide kunnen patiënten naast nierdialyses ook terecht voor consultaties voor nierziekten, radiologie, orthopedie, neurochirurgie en psychologische begeleiding. Dat was al een hele stap vooruit in de gezondheidszorg voor Diksmuide en omliggende, maar er is meer.

Sinds 1 april dit jaar beschikt dit Medisch Centrum in de Laure Fredericqlaan over een PIT-ambulance waarmee de dringende hulpverlening in de Diksmuidse regio versterkt wordt. Het dichtstbijzijnde ziekenhuis ligt op ongeveer 20 kilometer, en dat is te ver voor wie bijvoorbeeld een hartstilstand of beroerte krijgt. De nabijheid van deze PIT-ambulance zorgt ervoor dat dringende hulp sneller ter plaatse kan zijn en op die manier levens kan redden.

Wereldprimeur

Eind november zorgde het Jan Ypermanziekenhuis voor een wereldprimeur: als eerste ziekenhuis ter wereld zet het drones in om bloedstalen automatisch te vervoeren vanuit Diksmuide naar Ieper. Met een drone kunnen bloedstalen voortaan automatisch vanaf het Medisch Centrum Diksmuide naar het labo in het Jan Yperman worden getransporteerd. Een dronecargoport op het dak van het Jan Ypermanziekenhuis en drie 5G-masten maken deze wereldprimeur mogelijk.

Dit soort transport maakt het vervoer van bloedstalen niet alleen sneller maar ook goedkoper. Dringend vervoer van een bloedstaal werd voordien per taxi vervoerd. Nu is het zo dat een verpleegkundige het bloedstaal in de drone op de campus in Diksmuide plaatst en daarna wordt de drone rechtstreeks naar het labo in het Jan Yperman Ziekenhuis gestuurd.

Daar aangekomen wordt dit bloedstaal zonder tussenkomst van personeel naar de analysemachines gestuurd via de buizenpost van het ziekenhuis. De drones vliegen aan een snelheid van 60 km/uur en zijn specifiek ontworpen voor medisch transport. De ideale vlieghoogte is tussen de 80 en 100 meter en bij slecht weer worden de drones aan de grond gehouden. Na deze wereldprimeur wordt ook nog gekeken of er in het Medisch Centrum Jan Yperman Diksmuide nog verder kan worden uitgebreid. (ACK)