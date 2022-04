Levering nieuwe scanner zorgt voor spectaculaire beelden: bij de installatie en bij de patiënt

De Roeselaarsestraat in Izegem was vanmorgen tussen de kruispunten met de Kruisstraat en de Ommegangstraat afgesloten voor het autoverkeer. Op die plaats werd een grote kraan geïnstalleerd waarmee een gloednieuwe 8 ton wegende NMR-scanner op zijn plaats werd getild.

Het karwei oogde veel bekijks. Ook algemeen directeur Bernard Ceriez van de Izegemse Sint-Jozefskliniek volgde de werkzaamheden. “Het is voor ons een feestdag”, zei hij. “We hebben 10 jaar op dit toestel gewacht. Niet uit gebrek aan de nodige centen, wel omdat de overheid de scanner moest vergunnen.”

In de afgelopen tien jaar zaten de betrokkenen niet stil. “Het liet de radiologen toe ervaring op te doen in andere ziekenhuizen waar ze zo’n dergelijke scanner hebben”, zegt diensthoofd radiologie dr. Nele De Ruyter. “Op die manier konden we de keuze maken van wat wij nodig hebben.” Intussen werd het gevaarte geleverd. Met een hijskraan werd de scanner tussen de ziekenhuisgebouwen en de Heilig-Hartkerk bewogen tot net voor een toegangsdeur van de nieuwbouw waarin de scanner komt.

Metalen kooi

“Het nieuwe gebouw dient niet enkel als omhulsel voor de scanner, maar betekent veel meer. De hele dienst radiologie wordt aangepakt. Zo zal de patiëntenflow optimaal afgestemd. Er komt een aparte ingang voor die dienst”, aldus nog directeur Ceriez. In het gebouw komt ook nog een Spect/CT-scan voor botscan.

De NMR zelf, wat staat voor nucleaire magnetische resonantie, maakt beelden van de patiënt met behulp van een sterke magnetische straling. De straling is zo sterk dat in het gebouw een metalen kooi verwerkt zit om de straling binnen de muren te houden. Het gaat om een stukje toptechnologie dat een sterk verbeterde beeldkwaliteit en snelheid biedt. Ook aan de patiënt werd gedacht: die krijgt muziek te horen en een filmpje te zien. Dit maakt het ook comfortabeler voor mensen met claustrofobie of angstige kinderen.

Al dit fraais en ook andere aspecten van de Sint-Jozefskliniek zullen kunnen bewonderd worden tijdens de Dag van de Zorg op zondag 15 mei van 10 tot 17 uur. Er wordt die dag een kind- en gezinsvriendelijk traject doorheen het ziekenhuis uitgestippeld. Reserveren is niet nodig.