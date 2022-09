Bert Cleuren (45) is nieuwe algemeen directeur AZ West: “Extra medewerkers nodig”

De beslissing van de Raad van Bestuur om algemeen directeur Lieven Vermeulen van het Veurnse ziekenhuis AZ West na 17 jaar inzet stop te zetten met onmiddellijke ingang kwam abrupt en onverwacht. Die beslissing had ook grote gevolgen voor verpleegkundig directeur Bert Cleuren, aan wie werd gevraagd om onmiddellijk de fakkel als algemeen directeur over te nemen.

Bert Cleuren is 45 en al 22 jaar in dienst bij AZ West. Zijn carrière krijgt van de ene op de andere dag een nieuwe wending. Hij startte in 2002 in AZ West als verpleegkundige op de afdeling Intensieve Zorg, werd daarna stafmedewerker en beleidsmedewerker. “In 2010 heb ik de toenmalige verpleegkundig directeur die met pensioen ging, opgevolgd”, vertelt Bert. “In die functie sta je in voor het zorgdepartement dat zo’n 500 medewerkers telt. Met veel plezier en overtuiging heb ik het zorgdepartement, samen met een fantastisch team van zorgmanagers, hoofdverpleegkundigen en diensthoofden van de paramedische diensten, verder mogen uitbouwen. Samen hebben we dit verhaal kunnen schrijven voor het zorgdepartement, wat toch een belangrijke component is van dit ziekenhuis, waar in totaal bijna 800 medewerkers aan de slag zijn. AZ West is dan ook een gigantisch bedrijf. In al die jaren heb ik ons ziekenhuis zeer goed leren kennen en weet ik dat er heel veel potentieel aanwezig is. Omwille van onze vele waardevolle medewerkers, heb ik beslist om dit engagement aan te gaan.”

Dialoog

Een belangrijke eerste stap voor Bert is opnieuw de dialoog opstarten met alle partijen in het ziekenhuis en weer iedereen ‘on speaking terms’ te brengen. Hij is ervan overtuigd dat dit een eerste vereiste is om constructief de toekomst van het ziekenhuis tegemoet te kunnen gaan. “Het is mijn ambitie om tot een gezamenlijk plan te komen waarbij alle neuzen in dezelfde richting staan”, zegt hij. Als lokaal algemeen ziekenhuis willen we een goed en kwalitatief zorgaanbod aanbieden voor de burgers van onze regio. Waarbij we een belangrijke rol spelen in de opvang van acute pathologie en een passend antwoord kunnen geven, in samenwerking met collega-ziekenhuizen, voor complexe aandoeningen. Er is ook al meer dan 25 jaar een duurzaam samenwerkingsverband tussen AZ West en het KEI (Koningin Elisabeth Instituut) in Oostduinkerke, een revalidatieziekenhuis met een team gespecialiseerde professionele medewerkers. Ons ziekenhuis heeft een hoge bezettingsgraad, en in het KEI krijgen patiënten die nood hebben aan een verlengde revalidatie na een opname in ons ziekenhuis de beste zorgen. Onze samenwerking met het KEI is complementair en uitstekend op elkaar afgestemd.”

Schaarste

Zoals alle ziekenhuizen kampt ook AZ West met een schaarste aan artsen en verpleegkundigen. “Voor het nijpende tekort op de afdeling pediatrie heeft onze nieuwe hoofdarts, dokter Debels, hard gewerkt om de continuïteit van deze afdeling te behouden”, zegt Bert. “We bekijken zowel binnen- als buitenlandse pistes. Maar er zijn nog meer afdelingen waar we nieuwe medewerkers én vrijwilligers kunnen gebruiken. Al onze vacatures zijn terug te vinden op onze website https://www.azwest.be/jobs.”