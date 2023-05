Wzc Onze Lieve Vrouw Onbevlekt opent in de Heistse Kursaalstraat nieuwe vleugel

Wzx Olvo is een nieuwe vleugel rijker. Aan de Kursaalstraat in Heist openden de zusters van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt een nieuwe veugel. Meteen een nieuwe parel aan de kroon van vzw Bejaardenzorg De Lindeboom die onder impuls van de Congregatie van de Zusters van de Onbevlekte Ontvangenis tien schitterende initiatieven in de ouderenzorg heeft opgezet.

“Met deze initiatieven wil vzw Bejaardenzorg De Lindeboom tegemoet komen aan de huisvestigings- en zorgnoden van de senior in dagopvang tot de residentiële zorg voor zwaarzorgbehoevende ouderen uit de regio van de Oostkust”, weet directeur Jan Vansteenkiste.

“In 1859 arriveerden de zusters in Heist met als taak onderwijs te geven aan het ‘arme volkskind’”, aldus Jan Vansteenkist. “Rond de eeuwwisseling veranderde het vissersdorpje dat Heist vroeger was naar een heuse badstad in volle ontwikkeling en begon hier de start van het secundair onderwijs. Van een school voor huishoudkunde, een handelsschool, een beroepsschool kleding, een school voor gezins- en sanitaire hulp… tot een volwaardige middelbare school. Jammer genoeg zorgde het gewijzigde onderwijslandschap ervoor dat aan het middelbaar onderwijs, hier op de hoek van de Kerkstraat en de Kursaalstraat, een einde kwam.”

Internaat aan zee

In het boekje ter gelegenheid van 150 jaar congregatie schrijft Marc Deltour dat de zusters vooral vooruitziend waren. In de jaren 50 plaatsten de zusters voor deze site een advertentie in de krant: ‘internaat aan zee: vertrouw uw kind aan onze zorgen. Gezonde zeelucht, duinen en strand, een dagelijkse wandeling langs de zee geven uw meisje een frisse gezondheid en waarborgen een flinke algemene ontwikkeling’.

“Die vooruitziendheid herhaalde zich in 2009 met de opstart van bejaardenzorg in de leegstaande ruimtes van het klooster in de Kursaalstraat. Wzc Onze Lieve Vrouw Onbevlekt was geboren! Ook wij kunnen met wzc Olvo nu een advertentie plaatsen: ‘Ouderenzorg aan zee: vertrouw uw familielid toe aan onze zorgen. Gezonde zeelucht, duinen en strand, dagelijkse of wekelijkse wandeling langs de zee geven uw geliefde een frisse gezondheid en waarborgen een fijne oude dag’.”

Aandenken en nieuw personeel

Als herinnering aan het verleden en met een knipoog naar de toekomst hielden de zusters er aan om een blijvend aandenken te plaatsen in de inkom van de nieuwe vleugel. Glaskunstenares Pia Burrick zorgde voor het ontwerp en de realisatie.

De Lindeboom beschikt over tal van personeelsleden die zich dagelijks vol enthousiasme inzetten voor de bewoners. Maar die groep willen ze nog zien groeien. Daarom is vzw Bejaardenzorg De Lindeboom dringend op zoek naar nieuw personeel.