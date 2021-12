Wevelgem drijft boostercampagne op

Wevelgem wil voor kerstdag zoveel mogelijk inwoners een boosterprik geven. Daarom drijft ze de capaciteit in het vaccinatiecentrum in de Porseleinhallen fors op. Omdat het ontzettend moeilijk is om iedereen per brief uit te nodigen, roept de gemeente op om massaal in te schrijven op de QVAX-reservelijst.

Nu de Hoge Gezondheidsraad en de Taskforce Vaccinatie beslist hebben dat de boosterprikken sneller mogen gezet worden, schakelt ook Wevelgem een versnelling hoger. De wachttijd tussen de laatste – en de boosterprik bedroeg tot dusver zes maanden. Die periode werd ingekort met twee maanden.

Registreren via QVAX

“Volgende week heeft het vaccinatiecentrum een vaccinatiecapaciteit van ongeveer 2.500 extra vaccins”, aldus burgemeester Jan Seynhaeve. “Omdat niet iedereen tegen dan een uitnodiging zal ontvangen, worden inwoners gevraagd om zich te registeren via QVAX. Op die manier wordt een ruime reservelijst aangelegd. Concreet gaat het om iedereen die in de periode voor midden augustus een tweede prik kreeg. Wie later het vaccin kreeg, komt nog niet in aanmerking.”

Tijdens de kerstvakantie zullen er geen extra prikken worden gegeven. Dan komen enkel personen die reeds zijn ingepland aan de beurt. Het gaat onder meer om zestig plussers die reeds hun uitnodiging kregen of van wie de uitnodiging onderweg is. Vanaf 10 januari komt er opnieuw een versnelling van de boostercampagne.

Wie problemen heeft om zich te registreren op de QVAX-lijst, kan tijdens de openingsuren met de identiteitskaart langsgaan in Bib in het Park voor hulp.