Op zoek naar beste Brugse hobbykok voor gerecht met vis van het jaar: “Visserij is een van onze economische speerpunten”

In het kader van de campagne ‘Visser tot vork!’ organiseert het platform Flavourite Bruges een wedstrijd waarbij hobbykoks nog tot 20 augustus een receptuur kunnen insturen met de vis van het jaar schartong als basisproduct. Daaruit worden er 10 geselecteerd om het op zaterdag 16 september tegen elkaar op te nemen voor de titel ‘Beste hobbykok’.

Onder de noemer ‘Flavourite Bruges’ wil Stad Brugge de vele Brugse kwalitatieve restaurants, sterke chef-koks en waardevolle producten van eigen bodem nu al enkele jaren extra in de kijker zetten. “Ook de visserij is één van onze grote economische speerpunten en van groot belang voor gastronomie en toerisme,” zegt Brugs schepen van Werk en Ondernemen Pablo Annys (Vooruit). “We willen topproducten, zoals nu de schartong als Vis van het Jaar, meer bekendmaken bij het grote publiek.”

“Een van de instrumenten daarvoor is de campagne ‘Visser tot vork’ van 28 augustus tot 1 oktober, in samenwerking met Provincie West-Vlaanderen, Visit Bruges, VLAM, Rederscentrale, Brexit Adjustment Reserve en Visgro vzw.” Deze campagne wordt ondersteund door 46 Brugse visambassadeurs – niet alleen restaurants maar ook vishandels en reders – die gedurende deze periode vooral ‘vis van bij ons’ extra aandacht geven op hun menukaart of in hun toonbank.

Dat betekent ook dat de restaurants in die periode onder meer geen zalm, scampi of tonijn zullen serveren. In die zaken zal ook promotiemateriaal verspreid worden, onder meer met postkaartjes van oude Zeebrugse vissersspreuken.

Hobbykokwedstrijd

Nieuw is dat dat er een hobbykokwedstrijd wordt gekoppeld aan deze campagne. “Wie zelf graag creatief aan de slag gaat met vis of een begenadigd hobbykok is, kan zich tot zondag 20 augustus kandidaat stellen via de site,” verklaart Annys. “Uit alle inzendingen, die ook een uitgeschreven receptuur met vis van het jaar schartong als basisproduct overmaken, selecteren we 10 kandidaten die op zaterdag 16 september de strijd aangaan om de titel ‘Beste hobbykok’ binnen te halen.”

“De kookwedstrijd vindt plaats in de keukens van hogeschool Vives in Sint-Michiels. Dit gebeurt onder het wakend oog van de jury met, naast voorzitter Geert Vanhecke, ook nog Karen Keygnaert, Tom De Vos en Sam Colpaert.”

Mooie prijzen

Er zijn alvast mooie prijzen te winnen. De hoofdprijs is een waardevolle barbecue van het merk The Bastard. De tweede prijs is een bon van 200 euro bij Zet’Joe en de derde prijs een van van 150 euro bij Cantine Copine. Elke geselecteerde kandidaat krijgt 100 euro kooptegoed bij Horeca Totaal en een bon van 100 euro om bij kookatelier Fox Flambé een workshop naar keuze te volgen.