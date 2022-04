Delhaize haalt sandwich uit de rekken wegens aanwezigheid salmonella, ook maaltijdboxen met insecticide

Na de salmonellagevallen bij de Kinder Surprise-eieren van Ferrero, is er nu nog een ander product uit voorzorg uit de rekken gehaald. Delhaize haalt de sandwich “Driehoek Mozzarella Pesto 170 g” uit de verkoop. Na een test werd er salmonella gevonden in de broodjes. De keten roept ook een aantal maaltijdboxen terug omdat in paprika de aanwezigheid vastgesteld werd van flonicamid, een insecticide voor de bestrijding van bladluizen.

Het gaat om de sandwiches met EAN code : 5400119538275 en te gebruiken tot 07-04-2022 en 08-04-2022. Ze werden verkocht van 01/04/2022 tot en met 06/04/2022.

Ondertussen heeft Delhaize elk betrokken product uit de winkel verwijderd en de controles voor dit product en de leverancier nog verstrengd. Aan de klanten die dit product hebben gekocht, vraagt Delhaize om het niet te consumeren. Klanten kunnen het product terugbrengen naar het winkelpunt waar het werd gekocht. Ze krijgen het aankoopbedrag terug.

Maaltijdboxen met insecticide

Delhaize roept ook een aantal maaltijdboxen terug omdat in paprika de aanwezigheid vastgesteld werd van flonicamid, een insecticide voor de bestrijding van bladluizen. De supermarktketen vraagt klanten om de producten niet te consumeren en terug te brengen naar een verkooppunt, zo meldt ze donderdagochtend.

Het gaat om de producten “maaltijdbox ovenschotel met prei” met lotnummer 554104047, “maaltijdbox curry madras” met lotnummer 682305041, “maaltijdbox soup rode linzen” met lotnummer 431405041 en “maaltijdbox soup zoete aardappel” met lotnummer 433104047. De producten werden verkocht tussen 27 maart en 2 april.

Delhaize heeft in overleg met het FAVV de betrokken producten uit de winkels verwijderd en de controles voor dit product en de leverancier nog verstrengd. Klanten kunnen het product terugbrengen naar het winkelpunt waar het product werd gekocht. Daar zal het terugbetaald worden.

Andere producten van hetzelfde assortiment zijn niet betrokken en kunnen zonder problemen geconsumeerd worden.